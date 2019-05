Slovácko vyhralo nad Karvinou, Opava remizovala s Bohemians

Výsledky záverečného kola českej ligy.

25. máj 2019 o 19:30 SITA

PRAHA. Výsledky sobotňajších stretnutí záverečného 5. kola nadstavbovej časti najvyššej českej futbalovej súťaže Fortuna ligy 2018/2019:

Skupina o udržanie - 5. kolo:

Bohemians 1905 - Opava 1:1

Příbram - Dukla Praha 3:2

Matúš Hruška odchytal celý zápas a v 63. min uvidel žltú kartu, Samuel Dancák odohral celé stretnutie, Róbert Kovaľ (všetci Dukla) hral do 71. min

Slovácko - Karviná 2:0

Patrik Šimko hral do 80. min, Filip Hološko (obaja Slovácko) do hry nezasiahol - Michal Faško a Martin Bukata odohrali celé stretnutie, Timotej Záhumenský hral do 65. min, keď ho vystriedal Ján Krivák (všetci Karviná)