Slovanisti ovládli anketu jedenástka roka Fortuna ligy

Slovan má až šesť zástupcov.

25. máj 2019 o 21:10 SITA

BRATISLAVA. V priestoroch štadióna Tehelné pole v Bratislave v sobotu večer slávnostne vyhlásili výsledky ankety Jedenástka Fortuna ligy 2018/2019.

Do ideálnej zostavy práve skončenej ligovej sezóny odborníci zaradili futbalistov zo štyroch najvyššie postavených tímov súťaže.

Až šiestich zástupcov do top jedenástky dodal šampión ŠK Slovan Bratislava. Na svojich postoch dostali najviac hlasov brankár Dominik Greif, stredný obranca Vasil Božikov, útočník Andraž Šporar, krajní stredopoliari Aleksandar Čavrič a Moha, ako aj stredný záložník Marin Ljubičič, ktorý väčšinu sezóny absolvoval v drese Slovana, avšak úvodné dve kolá strávil ešte v FC DAC 1904 Dunajská Streda.

Ševela je opäť trénerom roka

Spomenuté mužstvo zo Žitného ostrova má za sebou historické umiestnenie v najvyššej súťaži v ére samostatnosti (2. miesto, pozn.) a výsledkom toho je aj umiestnenie krajných bekov Kristiána Koštrnu a Erica Davisa a tiež ofenzívneho záložníka Zsolta Kalmára v Jedenástke Fortuna ligy 2018/2019.

Zostávajúci dvaja hráči v tejto vybranej spoločnosti sú stopér Dominik Kružliak a stredopoliar Miroslav Káčer z MFK Ružomberok, resp. MŠK Žilina.

Za najlepšieho hráča tohto ročníka Fortuna ligy vyhlásili slovinského kanoniera Andraža Šporara. Dvadsaťpäťročný rodák Ľubľany ovládol aj poradie tohtosezónnych ligových strelcov a v piatkovom dueli záverečného kola proti Seredi (3:1) svojím 29. gólom v sezóne vyrovnal rekord Róberta Semeníka z edície 1995/1996.

Tretíkrát v trénerskej kariére si trofej pre najlepšieho kormidelníka vyslúžil kouč majstrovského Slovana Martin Ševela. Predchádzajúce dve získal v sezónach 2014/2015 a 2015/2016, v ktorých doviedol k titulu AS Trenčín.

Kružliak najlepší medzi rozhodcami

Objavom fortunaligovej sezóny 2018/2019 sa stal druhý najlepší strelec súťaže Róbert Boženík. Devätnásťročný útočník MŠK Žilina nadviazal na triumf bývalého kanoniera Žiliny Samuela Mráza spred roka.

Po minuloročnej premiére po druhý raz vyhlásili aj Jedenástku talentov, ktorá vznikla na základe oficiálnych zápasových štatistík. Dostať sa do nej mohli hráči, ktorí v aktuálnom cykle môžu reprezentovať svoju krajinu v kategórii do 21 rokov.



V sobotu tiež vyhlásili najlepších aj medzi rozhodcami. Ivan Kružliak natiahol sériu víťazstiev na päť. Z asistentov rozhodcov si vyslúžil najviac hlasov Tomáš Somoláni. Tí si však tieto trofeje nemohli prísť prevziať osobne, keďže sú momentálne na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v Poľsku.

Jedenástka Fortuna ligy 2018/2019:

Dominik Greif (Slovan Bratislava, 9 hlasov)

Kristián Koštrna (Dunajská Streda, 8)

Dominik Kružliak (Ružomberok, 8)

Vasil Božikov (Slovan Bratislava, 22)

Eric Davis (Dunajská Streda, 18)

Miroslav Káčer (Žilina, 8)

Marin Ljubičič (Slovan Bratislava/Dunajská Streda, 16)

Aleksandar Čavrič (Slovan Bratislava, 12)

Zsolt Kalmár (Dunajská Streda, 19), Moha (Slovan Bratislava, 25)

Andraž Šporar (Slovan Bratislava, 24)

Ďalšie ocenenia:

Najlepší tréner: Martin Ševela (Slovan Bratislava, 20)

Martin Ševela (Slovan Bratislava, 20) Najlepší hráč: Andraž Šporar (Slovan Bratislava, 14)

Andraž Šporar (Slovan Bratislava, 14) Objav sezóny: Róbert Boženík (Žilina, 11)

Róbert Boženík (Žilina, 11) Najlepší strelec: Andraž Šporar (Slovan Bratislava, 29 gólov)

Andraž Šporar (Slovan Bratislava, 29 gólov) Najlepší rozhodca: Ivan Kružliak

Ivan Kružliak Najlepší asistent rozhodcu: Tomáš Somoláni

Tomáš Somoláni Cena fair play: MŠK Žilina

Jedenástka talentov 2018/2019: