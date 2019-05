Kanada môže vyrovnať historické maximum Rusov, Fíni chcú zopakovať bratislavské zlato

Vo finále svetového šampionátu sa stretnú štvrtýkrát.

26. máj 2019 o 10:08 SITA

BRATISLAVA. Reprezentanti Kanady a Fínska budú aktérmi záverečného zápasu 83. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, v ktorom sa rozhodne o celkovom víťazovi turnaja.

Zámorský tím má šancu získať 27. titul svetového šampióna, čím by vyrovnal historické maximum patriace Rusku.

Severania majú zatiaľ na konte iba dve prvenstvá z rokov 1995 a 2011, pričom v druhom prípade triumfovali práve v Bratislave.

Radosť v slovenskej metropole si môžu zopakovať, ak uspejú vo finále, ktorého úvodné buly je na programe v nedeľu o 20.15 h na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.

Výkon Kanady stúpal

Finálová konfrontácia Kanady a Fínska nebola vzhľadom na priebeh turnaja očakávaná. Hokejisti s javorovým listom na hrudi prišli tesne pred štartom šampionátu o kapitána Johna Tavaresa a už v treťom dueli sa im zranil aj obranca Brandon Montour.

Pôsobenie v základnej skupine začali prehrou práve s Fínskom, ale postupne zlepšovali herný prejav aj výsledky. Do štvrťfinále vstupovali z prvého miesta a so šnúrou šiestich víťazstiev.

V zápase o postup do semifinále však mali namále. So Švajčiarmi prehrávali v poslednej minúte riadneho hracieho času 1:2, no tri desatiny sekundy pred záverečnou sirénou vyrovnal Damon Severson a o kanadskom posune ďalej rozhodol Mark Stone.

Semifinálový súboj s Českom mal už oveľa jednoznačnejší priebeh. Zverenci Alaina Vigneaulta súpera vyučovali z efektivity a zvíťazili jasne 5:1.

"Podstatné bolo, že sme si dokázali vytvoriť šance a rýchlo skórovať. Česi sa viackrát dostali do brejkových situácií, ale my sme mali na našej strane brankára, ktorý urobil v zápase rozdiel. Podržal nás v dôležitých momentoch. Snažili sme sa Čechov dostať pod tlak napádaním, pretože to platí na každého súpera.

Postavili sme formáciu okolo Seana Couturiera proti najlepšej trojici Čechov a urobila veľmi dobrú prácu. Na začiatku turnaja sme neboli takí zohratí, pretože sme mali k dispozícii iba jeden prípravný zápas a štyri či päť tréningov, ale postupom času sa naša spolupráca zlepšuje," zhodnotil kouč s bohatými skúsenosťami z NHL.

Popreli papierové očakávania

Fíni pricestovali na šampionát s kádrom bez veľkých hviezd, ktorý tamojší novinári označili za jeden z najslabších v histórii krajiny na vrcholných podujatiach.

“ Asi každý je prekvapený, že vo finále budú Fíni, ale proti Rusom ukázali, že tvrdá práca vyhráva zápasy. Hrali sme s nimi v základnej skupine a vieme, že sú rýchli, tvrdí a nikdy sa nevzdávajú. „ Jonathan Marchessault

Hokejisti zo severu Európy sa však vzopreli papierovým predpokladom a už v základnej skupine ukázali potenciál. Postup z prvého miesta im tesne ušiel po prehre s Nemeckom počas záverečného dňa skupinovej fázy, no vo vyraďovacej časti zdolali dvoch topfavoritov podujatia - Švédov a Rusov.

Vo štvrťfinále pokorili Švédsko 5:4 po predĺžení a v semifinále pripravili Rusku prvú prehru na turnaji, keď uspeli pomerom 1:0.

"Je to veľké víťazstvo pre nás i pre celý fínsky hokej. Som veľmi šťastný a hrdý na výkon, ktorý sme predviedli. Bol to veľmi tesný súboj proti silnému ruskému tímu. Myslím si, že od nás to ešte nie je všetko. Pred sebou máme ešte jeden zápas, na ktorý sa dobre pripravíme.

Je to náročný turnaj, hráme desať zápasov v priebehu sedemnástich dní. Potrebujeme mať dobre pripravených a oddýchnutých hráčov," uviedol po sobotňajšom triumfe nad Ruskom fínsky tréner Jukka Jalonen.

S Kanadou nemajú dobrú bilanciu

Kanada nie je obľúbeným finálovým súperom Fínska. Fíni čelili hráčom z Kanady v dueloch o zlato už trikrát a ani raz nezvíťazili. V roku 1994 prehrali 1:2 po samostatných nájazdoch, o trinásť rokov neskôr podľahli zámorskému tímu 2:4 a v roku 2016 sa skončil finálový duel výsledkom 0:2 v ich neprospech.

Na Bratislavu však majú len tie najlepšie spomienky a radi by tu zopakovali zisk zlatých medailí spred ôsmich rokov. Navyše, v základnej skupine zdolali Kanadu 3:1.

"Myslím si, že sme ukázali všetkým, ktorí nám neverili, že máme na to byť majstrami sveta. Vo finále sa sústredíme iba na to, aby sme dodržiavali to, čo si povieme a pokúsime sa uspieť," vyjadril sa obranca Fínska Oliwer Kaski.

Zlaté ambície majú takisto hokejisti Kanady, ktorí môžu vyrovnať historický rekord v počte majstrovských titulov. Ten aktuálne drží Rusko ako nástupnícka krajina Sovietskeho zväzu so ziskom 27 zlatých medailových kolekcií.

Kanada má na konte 26 celkových triumfov a dovedna 49 cenných kovov.

