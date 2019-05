Mali sme viac šancí aj viac z hry. Ale vyhrali Fíni, smútil Kanaďan

Kanaďania prehrali na MS oba zápasy s Fínskom.

27. máj 2019 o 0:54 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Niekedy urobíte maximum, použijete všetky možnosti a zbrane, ktoré máte k dispozícii. No aj tak to nestačí.

Kanadskí hokejisti strelili vedúci gól, fínskeho brankára zasypali až 44 strelami, hrali jednoducho, nešpekulovali. Skúšali všetko.

Aj tak odchádzali z ľadu po finálovom zápase majstrovstiev sveta smutní. S Fínskom prehrali 1:3 a získali strieborné medaily.

„Prišli sme pre zlato, preto sme sklamaní,“ vravel Darell Nurse.

Fínom nik neveril

Fíni neboli pred šampionátom v pozícii veľkých favoritov. Dokonca im pred turnajom veľmi neverili ani ich vlastní fanúšikovia. Za štyri dni postupne zdolali všetky veľké tímy, ktoré mali o titul bojovať – Švédsko, Rusko a Kanadu.

Víťazstvo outsidera na olympiáde v roku 1980 nazvali novinári zázrakom na ľade. Vtedy sa to podarilo americkým hokejistom. Bol titul z MS 2019 fínskou verziou Miracle on Ice?

„Či to bol rovnaký zázrak? Možno,“ hovoril s úsmevom náhradný brankár Jussi Olkinuora.

„Pred turnajom nám veľa ľudí neverilo. Nevyzeralo to, že by sme práve my mali získať titul.