Slovan Bratislava končí v KHL, chce sa vrátiť do Tipsport ligy

Slovan nenašiel investora.

27. máj 2019 o 19:53 (aktualizované 27. máj 2019 o 23:50) Marián Szűcs

BRATISLAVA. Slovan Bratislava končí v Kontinentálnej hokejovej lige a pokúsi sa o návrat do najvyššej slovenskej súťaže.

Informoval o tom viceprezident klubu Juraj Široký mladší.

„Správy sú také, že investor sa nám nepotvrdil. Znamená to, že pre budúcu sezónu sa prihlásime do extraligy,“ uviedol Široký.

„Vedeniu KHL sme už oznámili, že sa nám nepodarilo dotiahnuť investora tak, aby sme splatili všetky dlžoby, ktoré sme mali splatiť do konca mesiaca,“ doplnil.

Prihlásia sa do slovenskej ligy

Široký už hovoril aj so šéfom Slovenského zväzu ľadového hokeja Martinom Kohútom.

„Povedal som mu, že sa chystáme prihlásiť do extraligy, termín je do konca mesiaca. Potom nastane licenčný proces ako u iných extraligových tímov,“ naznačil šéf Slovana.

Prečítajte si tiež: Bude Šatan kandidovať na šéfa zväzu? Žigo ma do toho tlačí, hovorí

Aká bola reakcia Kohúta? „Povedal, že to prechádzal s ostatnými tímami a že ak splníme podmienky, tak sa môžeme vrátiť," priblížil Široký.

Ten pred mesiacom oznámil dohodu s novým investorom, ktorý sa mal stať väčšinovým akcionárom klubu a mal zároveň priniesť peniaze na vyplatenie dlhov voči hráčom i mestu za prenájom štadióna.

Povedal to aj primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi.

K podpisu zmluvy s investorom však neprišlo a rokovania napokon stroskotali.

„Keď bolo treba plniť záväzky, začali byť problémy, začali si klásť nadštandardné podmienky. Niektoré by sme ani nevedeli splniť. Celkovo sa komunikácia dostala do roviny sľubov. V skratke – nevyšlo to, investor nebol ochotný plniť to, k čomu sa ústne zaviazal. Museli sme to rozseknúť a začať chystať reálne veci, lebo sme veľmi pozadu už aj oproti mužstvám, ktoré budú hrať extraligu,“ vravel Široký junior.

Na otázku, o akého investora išlo, odvetil: „Rokovali sme s viacerými, možno s ôsmimi. Najďalej sme boli so zoskupením českých investorov okolo pána Krafta a Suezu.“

Slovan nemá trénera, hráčov ani štadión

Rozhodnutie nepokračovať v KHL padlo len v pondelok podvečer. Slovan zatiaľ nemá v rukách nič – trénera, hráčov ani štadión.

„Naše dlhy sú niekoľkomiliónové,“ priznal Široký.

Za prenájom štadióna Slovan dlhuje mestu zhruba milión eur. „Mali sme ho vyrovnať z peňazí od investora. Toto je nová situácia, o ktorej sme sa s mestom ešte nebavili. Neviem, ako budú na to reagovať. Budeme rokovať,“ uviedol šéf Slovana.

„Najradšej by sme naďalej hrali tu. Neviem si predstaviť iný bratislavský štadión, Slovan patrí sem. Iné možnosti sme zatiaľ neriešili,“ doplnil.

Klub musí nájsť zdroje aj na vyplatenie dlhov voči hráčom. Je podmienka na to, aby mohol dostať licenciu pre slovenskú ligu.

„Dlhy voči hráčom musíme vyrovnať, alebo si s nimi dohodnúť splátkové kalendáre. Bude to musieť spraviť súčasný akcionár (Juraj Široký starší – pozn. red.). Povedal, že to vyrovná,“ uviedol Široký junior.

Slovan pôsobil v KHL sedem sezón. Iba dvakrát sa prebojoval do play off. Klub celý čas zápasil s finančnými problémami a hromadili sa mu dlhy.

Návrat do KHL? Chcú ostať na Slovensku

Široký tvrdí, že Slovan sa môže do KHL vrátiť, ale nie je to jeho cieľ.

„Povedali mi – upracte si situáciu a dúfame, že o rok sa znova prihlásite do KHL,“ opisoval debatu s vedením KHL.

„Ale keď sa prihlásime do extraligy, asi v nej už ostaneme. Vždy som bol zástancom toho, že keď z KHL odídeme, tak určite do extraligy. Teším sa na to. Určite budeme chcieť dostať Slovan tam, kde bol, keď odchádzal. Asi nie v prvom či druhom roku, ale časom určite áno,“ hovoril Široký.

Sezónny rozpočet na slovenskú ligu odhaduje na dva až tri milióny eur. Na domácu súťaž podľa neho klub investora nepotrebuje.

„Myslím, že súčasný akcionár vie utiahnuť extraligovú sezónu. Nevedel utiahnuť sezónu v KHL, ktorá bola rozpočtovo štyrikrát vyššie,“ reagoval Široký.

Vedenie klubu podľa neho nerokovalo o vstupe do žiadnej inej ligy. Do úvahy pripadá iba Tipsport liga. Reakcií iných klubov a ich fanúšikov sa neobáva.

„Dúfam, že im naplníme štadióny. A fanúšikovia? Čo ja viem. Dúfam, že potešíme tých našich,“ reagoval Široký mladší.