Višňovský: Slovan je značka. Ale niektorí ľudia ju znehodnotili

Podľa bývalého hráča mal klub už dávno priznať, že na KHL nemá.

28. máj 2019 o 14:02 Juraj Berzedi

Rozhovor pre SME: Po siedmich sezónach v Kontinentálnej hokejovej lige ohlásil Slovan Bratislava návrat do Tipsport ligy. ĽUBOMÍR VIŠŇOVSKÝ si zaň zahral v oboch súťažiach. V Slovane naskočil do veľkého hokeja, aj v ňom uzavrel kariéru. "Je smutné, kam Slovan dostali niektorí ľudia," priznal Višňovský.

Ako ste zareagovali na správu, že Slovan končí v KHL?

Nemali na výber. Žiaľ. Keď nemáte sponzora a peniaze, musíte niečo spraviť. Posledné tri roky to bol veľký amaterizmus. Ako sa vyberali hráči, ako to bolo zorganizované. To bolo hrozné. Hráči, tréneri i celý Slovan nemajú peniaze. Takto sa nedá hrať hokej. Odzrkadlilo sa to aj na návštevnosti. Fanúšikovia dali najavo, že nie sú spokojní. Zrazu chodilo na zápasy päťtisíc ľudí.

Čo to môže znamenať pre Slovan a slovenský hokej, keď sa vrátia do Tipsport ligy?

Pre slovenský hokej je to lepšie. Slovan vypredáva štadióny. Ľudia si chodia zanadávať na Slovan. Keď sa im podarí poskladať dobrý tím, prídu fanúšikovia na Slovan, bude väčšia návštevnosť v lige.

Je koniec mája a Slovan nemá hráčov ani trénerov. Ako to vnímate?

Je to neskoro. A opäť je to amaterizmus. Aj keď dlho nevedeli, ako to dopadne. Ale takýmto spôsobom sa to nedá robiť.