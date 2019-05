Hviezda Arsenalu sa vzdala veľkého finále, bojí sa o svoju bezpečnosť

Finále Európskej ligy v metropole Azerbajdžanu sprevádzajú komplikácie.

28. máj 2019 o 19:41 Pavol Spál

BRATISLAVA. Mal pred sebou jeden z vrcholov kariéry, ale vzdal sa ho. Pre obavy o vlastnú bezpečnosť.

Armén Henrich Mchitarjan v službách Arsenalu necestuje na finále Európskej ligy do Baku. Z politických dôvodov.

A to aj napriek tomu, že arménskeho futbalistu predstavitelia Azerbajdžanu uistili, že bude pri finále Európskej ligy v Baku v bezpečí.

Teda, ak sa bude venovať iba futbalu.

Európska liga, finále Chelsea - Arsenal (o 21.00vysiela RTVS na Dvojke) Hrá sa v Baku

„Ide o vrcholnú športovú akciu. Mchitarjan nie je politik, ale profesionálny futbalista. Je za to platený a v Baku bude v úplnom bezpečí. Ak by však chcel riešiť ostatné záležitosti, bol by to trochu iný príbeh,“ citovali anglické médiá Tahira Taghizadeha, azerbajdžanského veľvyslanca vo Veľkej Británii.



Medzi Azerbajdžanom a Arménskom je už roky napätá situácia pre spor o územie Náhorného Karabachu, neudržujú diplomatické vzťahy.

Najlepší strelec v dejinách arménskeho národného tímu sa zriekol zápasov na pôde Azerbajdžanu už v minulosti.

O lístky nie je záujem

S Dortmundom vynechal v roku 2015 zápas Európskej ligy proti FK Gabala a v prebiehajúcej sezóne Mchitarjan neodletel ani na zápasu proti Karabachu.

