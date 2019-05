ONLINE: Kučová nastúpi na Roland Garros proti svetovej dvojke

Sledujte online prenos s nami.

29. máj 2019 o 10:41 Športové prenosy SME

PARÍŽ. Slovenská tenistka Kristína Kučová postúpila po víťazstve nad Ruskou Svetlanou Kuznecovovú do druhého kola grandslamového turnaja Roland Garros.

V ňom Češke Karoline Plíškovej, ktorá sa momentálne nachádza na druhom mieste svetového rebríčka WTA. Plíšková v prvom kole vyradila Američanku Brengleovú.

Kučovej patrí v renkingu WTA 203. priečka. "Zaujíma ma zatiaľ iba druhé kolo a proti Kučovej to nebude ľahké. Ak si dám pozor, malo by to byť v pohode. Bude to o mojom výkone. Ďalej sa v turnaji nepozerám, lebo toto je zradná antuka. Som nohami na zemi," cituje Plíškovú portál idnes.cz.

Kučová sa s Plíškovou stretla na kurte počas doterajšej kariéry jediný raz, keď ešte v roku 2015 podľahla českej súperke.

ONLINE prenos: Kristína Kučová - Karolina Plíšková (2. kolo Roland Garros 2019)