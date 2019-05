Slovan nemá Tipsport ligu vôbec istú. Nemôže sa prihlásiť hocikto a hocikedy, vraví Koval

Slovan musí riešiť legislatívne otázky.

29. máj 2019 o 13:21 SITA

BRATISLAVA. Podľa predsedu predstavenstva spoločnosti Pro-Hokej Juraja Kovala existuje mnoho legislatívnych úskalí, ktoré stoja na ceste Slovana Bratislava pri zamýšľanom návrate do najvyššej slovenskej hokejovej súťaže.

Ako uviedol v rozhovore pre denník Šport, známa je zmluva Slovana a Pro-Hokeja o tom, že ak Slovanisti požiadajú o návrat do extraligy, ešte stále riadiaci orgán súťaže vytvorí všetky potrebné organizačné a legislatívne podmienky, aby to bolo možné.

"Bola to deklaratórna dohoda, ktorá je ťažko právne vynútiteľná, ale všetky kluby ju rešpektujú a majú záujem, aby sa Slovan vrátil - ak sa to dá z právnej stránky," povedal Koval pre Šport.

Existujú viaceré legislatívne prekážky

Jedným z možných problémov je aj to, že Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) nepredĺžil s Pro-Hokejom zmluvu o riadení extraligy. Pri návrate Slovana je potrebné množstvo legislatívnej prípravy.

Bude potrebné vyriešiť aj to, koľko klubov by v prípade návratu bratislavského klubu v najvyššej domácej súťaži pôsobilo. Zabúdať nemožno ani na skutočnosť, že Slovan musí úspešne absolvovať licenčné konanie, teda zbaviť sa všetkých dlhov z minulosti voči hráčom či trénerom. Vyvstáva aj ďalšia legislatívna dilema.

"Podľa súťažného poriadku, ak sa uvoľní nejaká licencia, k čomu vlastne ani nedošlo a ani sa nevytvorilo nové miesto v extralige, nárok na ňu by mal mať najlepší klub v poradí po súčasnom postupujúcom, teda po Michalovciach.

Čítal som, že Slovan podá prihlášku do konca mája, ale dobre vieme, že do najvyššej súťaže sa nemôže prihlásiť hocikto a hocikedy, lebo účasť v nej si treba vybojovať zo športovej stránky. Bolo by však možné nastaviť určité mechanizmy, aby sa tento postup obišiel," prezradil Koval.

Vávra je proti návratu Slovana

Podľa bývalého člena výkonného výboru SZĽH Mariána Vávru by bola samovražda, ak ľudia vo vedení zväzu privolia, aby Slovan fungoval v extralige, ako keby sa nič nestalo po jeho odchode z KHL.

"Slovan odišiel zo slovenskej ligy preto, že chcel odísť. Tým, že odišiel, spôsobil obrovskú marketingovú ujmu ostatným klubom. Nevykúpil sa z nej a na základe čoho sa má vrátiť.

Všetky kluby musia plniť pravidlá zo športovej stránky, tak prečo by mal byť Slovan výnimkou? Ak mu to predstavitelia zväzu umožnia, potom je so slovenským ligovým hokejom koniec. Kluby sa musia voči tomu ohradiť," povedal Vávra pre Šport.