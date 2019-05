O koniec nadvlády Hypo sa pričinila aj slovenská reprezentantka

Klub WAT Atzgersdorf preušil vyše štyridsaťročnú hegemóniu v rakúskej ženskej hádzanej.

29. máj 2019 o 16:00 SITA

VIEDEŇ 29. mája (SITA) - Senzácie sa v športe z času na čas dejú. V uplynulých dňoch sa jedna zrodila v Rakúsku, kde majú nečakane nového majstra v hádzanej žien. Na úkor tímu obhajcu Hypo Niederösterreich sa presadil WAT Atzgersdorf, ktorého hráčkou je aj Slovenka Monika Vančová.

Hypo kraľovalo v rakúskej lige od roku 1977, keď získalo premiérový titul. Po 42 sezónach na pomyselnom tróne ho zosadila mala "obec" na okraji Viedne.

WAT Atzgersdorf sa postaral o veľkú senzáciu a zápis do histórie, keď prvé finále v domácom prostredí vyhral 22:18 (11:13).

V odvete na palubovke súpera prehral 21:23 (11:11), ale v súčte dvojzápasu o zlato mu to stačilo, aby mohol oslavovať prvý titul rakúskeho šampióna.

"Pre náš klub je to obrovský úspech a senzácia neskutočných rozmerov. Za 42 rokov sa to nikomu nepodarilo. Ešte stále tomu nemôžeme uveriť. Som veľmi hrdá, že sme to dokázali. Vyhrať nad Hypom nie je každodenná vec, hoci to už dávno nie je také slávne družstvo, aké bývalo. Verili sme, že našou rýchlou hrou a tvrdou obranou môžeme uspieť. Vnútili sme ju nášmu súperovi a výsledok sa dostavil," citovalo stredajšie vydanie denníka Šport spojku majstrovského tímu WAT Vančovú, ktorá sa vo finálových súbojoch strelecky nepresadila.