Kužmovej pomohla k postupu do 3. kola Roland Garros nevoľnosť súperky

Fedcupová reprezentantka SR Kužmová sa premiérovo predstaví v 3. kole na turnaji veľkej štvorky.

29. máj 2019 o 18:50 (aktualizované 29. máj 2019 o 19:57) TASR

PARÍŽ. Slovenská tenistka Viktória Kužmová postúpila do 3. kola dvojhry na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros v Paríži (dotácia 18 232 000 eur, antuka).

Jej súperka svetová štvorka Kiki Bertensová z Holandska musela pre náhlu nevoľnosť zápas 2. kola za stavu 3:1 v prospech slovenskej tenistky skrečovať.

V súboji o postup do osemfinále si Kužmová zmeria sily s 26. hráčkou renkingu Johanna Kontovou z Veľkej Británie, ktorá si v 2. kole poradila s Lauren Davisovou z USA 6:3, 1:6, 6:3.

Kužmovej bolo súperky ľúto

"S trénerom sme vedeli, ako súperka hrá, keďže sme mali za sebou už dva zápasy. Taktiku sme, samozrejme, pred zápasom preberali. Snažila som sa hrať svoju hru v prvom sete, čiže tlačiť sa do kurtu, neponáhľať sa, udržať loptičku dlhšie v hre cez krížne údery. Súperka je veľmi nepríjemná, veď je to hráčka Top 10, ktorá vyhrala veľké turnaje. Jej skreč? Je mi to ľúto, že sa to takto skončilo. Verím, že sa bude mať čoskoro lepšie," uviedla Viktória Kužmová na svojom zastupujúcom webe starsforsstars.eu.

Na otázku, či na kurte vnímala indispozície Bertensovej, Kužmová odpovedala:

"Najprv som si nič nevšímala, lebo som sa sústredila len na seba. Potom som však išla servovať a ona tam nebola, sedela na lavičke. Neskôr mi to povedali aj lekári na kurte, že jej nie je dobre."

Bertensovú premohla slabosť

Kužmováprehrávala v úvodnom geme pri vlastnom podaní 0:30, následne však získala štyri fiftíny za sebou. V druhom geme síce nepremenila brejkbal, za stavu 2:1 však prelomila podanie Bertensovej a dostala sa na koňa.

Kiki Bertensová v opatere zdravotníčky. Napokon sa rozhodla zo zápasu proti Viktórii Kužmovej odstúpiť. (zdroj: SITA/AP)

V priebehu ďalšieho gemu si Holanďanka, ktorá nebola vo svojej koži a kopila nevynútené chyby, nechala na kurt zavolať lekárku. Sťažovala sa, že sa jej trasú ruky a nemá v nich silu. Následne zápas skrečovala a rozlúčila sa s parížskym publikom.

"Na utorňajšom tréningu som sa cítila fajn, ale dnes ráno som vstala už o tretej ráno. Vracala som a počas celého dňa som mala hnačky. Niekoľko hodín pred zápasom sa môj stav zlepšil, no počas rozcvičky sa to opäť zhoršilo. Nemala som žiadnu energiu. Je mi ľúto, že som musela zápas skrečovať, pretože v uplynulých týždňoch som bola vo veľmi dobrej forme," citovala slová Bertensovej agentúra AFP.

Kužmovej premiéra v 3. kole Roland Garros

Fedcupová reprezentantka SR Kužmová sa premiérovo predstaví v 3. kole na turnaji veľkej štvorky.

Dvadsaťjedenročná Kužmová (46. v rebríčku WTA) a o šesť rokov staršia Bertensová (4.) odohrali tretí vzájomný duel v prebiehajúcej sezóne. Vo februári zvíťazila Slovenka v rámci 2. kola na turnaji v Dubaji 6:2, 4:6, 7:6 (6).

Pre Kužmovú išlo o prvý kariérny triumf nad hráčkou Top 10 rebríčka WTA. Odveta sa uskutočnila v marci na hardovom podujatí v americkom Miami, z triumfu sa po výsledku 3:6, 6:0, 6:1 tentokrát tešila Bertensová.

Kužmová vlani zdolala Schiavoneovú

Rodáčka z Košíc Kužmová sa v hlavnej súťaži v Paríži štartuje po druhýkrát. Pri vlaňajšej premiére dokázala prejsť cez 1. kolo, keď zdolala miestnu šampiónku z roku 2010 Francescu Schiavoneovú z Talianska 7:6 (2), 7:6 (2).

Prečítajte si tiež: Cibulková vypadla zo štvorhry na Roland Garros po boku Šafářovej

V 2. kole bola nad Kužmovej sily turnajová päťka Elina Svitolinová z Ukrajiny, Slovenka jej podľahla 3:6, 4:6.

V úvode sezóny sa aktuálna slovenská singlová dvojka Kužmová dostala na prvom grandslamovom turnaji sezóny v Melbourne do 2. kola, v ktorom ju rovnako ako vlani v Paríži zastavila Svitolinová.

V aktuálnej sezóne má zverenka Michala Mertiňáka v rámci projektu NTC Kužmová na svojom konte jednu singlovú semifinálovú účasť na podujatí WTA.

Prečítajte si tiež: Kučová prehrala na Roland Garros s nasadenou Češkou Plíškovou

Medzi najlepšiu štvoricu sa jej podarilo prebojovať ešte v januári v novozélandskom Aucklande. Viac sa Kužmovej darilo vo štvorhre. Po boku Rusky Anny Kalinskej sa na začiatku februára dostala až do finále na turnaji WTA v Petrohrade, kde však ešte slovensko-ruská dvojica neuspela. V

šetko si vynahradili pred necelým mesiacom na turnaji v Prahe, kde vo finále zdolali skúsený americko-český pár Nicole Melicharová, Květa Peschkeová 4:6, 7:5, 10:7 (zápasový tajbrejk) a pripísali si na svoje konto premiérový deblový titul na okruhu WTA.

Dvojhra žien - 2. kolo:

Viktória Kužmová (SR) - Kiki Bertensová (Hol.-4) 3:1 - skreč, Bertensová odstúpila