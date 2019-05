Cez deň Kužmová ničí súperky, večer si užíva prechádzky Parížom

Slovenka je po prvý raz v 3. kole grandslamu.

30. máj 2019 o 15:51 Viktor Kiššimon

PARÍŽ, BRATISLAVA. V pavúku grandslamového Roland Garros zostala jediná Slovenka. Najmladšia. Viktória Kužmová si užíva atmosféru parížskeho turnaja.

„Je to iné, trochu špeciálne. Veď sú len štyri podobné turnaje v roku. Ale to so sebou prináša aj väčšiu motiváciu hráčok. Všetky hrajú o niečo lepšie, každá sa chce ukázať,“ opisuje 21-ročná Kužmová význam grandslamových podujatí.

V stredu podvečer sa jej na šiesty pokus podarilo postúpiť do tretieho kola. Je to veľká vec, pretože práve na turnajoch veľkej štvorky získavajú hráčky najviac bodov a zároveň najvyššie finančné odmeny.

Kužmová má zatiaľ v Paríži istotu 90 bodov do rebríčka WTA. To je podobné, akoby sa dostala do semifinále na menšom turnaji WTA.

A na virtuálnom šeku jej už svieti cifra 143-tisíc eur. To je zhruba toľko, koľko dostala víťazka veľkého aprílového turnaja v Stuttgarte.

Tréner Mertiňák: Zatiaľ podľa plánu

"Teším sa, že sa mi darí. Dostať sa prvý raz v kariére na grandslamovom turnaji do tretieho kola je skvelé. Tešia ma najmä predvedené výkony,“ hlási z Paríža talentovaná tenistka v rozhovore pre SME.

"Zatiaľ ide všetko podľa plánu,“ pridáva sa jej kouč, bývalý člen elitnej svetovej desiatky vo štvorhre Michal Mertiňák.

Dlhoročný daviscupový reprezentant si tiež pochvaľuje Kužmovej hru.

"Hrá veľmi dobre. Sústredene, rýchlo a bez zaváhania. Ale prial nám aj žreb. V prvom kole síce dostala domácu Alizé Cornetovú, ale je to príjemná hráčka, Viki nemala veľmi čím ublížiť,“ hovorí Mertiňák.

Druhé kolo malo byť o čosi ťažšie. Na druhej strane dvorca stála svetová štvorka a vo výbornej forme hrajúca Holanďanka Kiki Bertensová.