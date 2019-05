Cíger: Máme fínsky model a kanadského trénera. Ale neviem, či sa niečo mení

Deti treba viac motivovať k pohybu.

30. máj 2019 o 19:00 Miloslav Šebela

Rozhovor pre SME Bývalý hokejista a tréner sa už roky venuje práci s mládežou vo svojej hokejovej akadémii. ZDENO CÍGER vraví, že v posledných rokoch sa zabudlo na prácu s mládežou a takto prišiel šport o veľa detí. Príklad ako sa dá rozhýbať celá populácia vidí vo Fínsku. "Nečudujem sa, že majú väčšiu kvalitu. Musíme to od nich odkopírovať," vraví bývalý reprezentačný tréner.

Prekvapilo vás, že Fíni vyhrali hokejové majstrovstvá sveta?

Bolo to prekvapenie. S nimi nik nepočítal. No je to hlavne príklad, ako sa to má v športe robiť. Musíme to od nich odkopírovať. Musíme však pracovať aj s mentalitou. My sa chceme porovnávať, ale nie sme na to nastavení. Musíme si pomáhať a nastaviť to tak, aby sme sa s nimi raz porovnávať mohli.

Sledovali ste šampionát?

Na zápasoch som nebol, mal som dosť práce, tréningy sa končili večer a ja si radšej pozriem hokej v pokoji v televízii. Hoci som mal vstupenky na hokej, dal som ich chalanom.

Čo hovoríte na výkony Slovákov?

Ukázalo sa, že keď sa chce, tak sa dá hrať hokej. Posledné roky sme neťahali za jeden povraz. Inak sa to nedá. Spomeniem opäť príklad Fínov. Nemusí to byť mužstvo hviezd a dokáže veľké veci. Musíme si pomáhať, spájať sa a vedieť rešpektovať ľudí, ktorí určia, čo sa bude robiť.

Čo bolo teraz iné ako pred dvomi rokmi, keď slovenský tím takmer vypadol z elitnej kategórie majstrovstiev?