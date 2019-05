Slovan stihol podať prihlášku do Tipsport ligy

Záverečný termín je 31. mája.

30. máj 2019 o 17:00 TASR

BRATISLAVA. Vedenie HC Slovan Bratislava po ukončení pôsobenia klubu v nadnárodnej KHL prihlásilo svoje A-mužstvo do najvyššej slovenskej súťaže Tipsport Ligy.

Schvaľovací orgán Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) vo štvrtok potvrdil prijatie prihlášky Slovana pre extraligové súťaže aj v kategóriách juniorov, dorastencov a ďalších mládežníckych kategórií. Slovan o tom informoval na svojej klubovej webstránke.

Záverečný termín na podanie prihlášok pre slovenské extraligové súťaže v sezóne 2019/2020 je 31. máj 2019. Slovan bude musieť pre účinkovanie svojho A-tímu v Tipsport Lige ešte splniť podmienky licenčného a legislatívneho konania.

O presnom termíne udeľovania licencií pre štart v TL bude riadiaci orgán súťaže informovať v ďalších dňoch, uviedol web Slovana.

Slovan nepokračuje v KHL, keďže sa mu nepodarilo nájsť nového investora. Vrátiť by sa tak mal do najvyššej domácej súťaže, v ktorej v sezóne 2011/2012 pred odchodom do nadnárodnej ligy získal svoj v poradí ôsmy titul. Počas siedmich sezón v KHL sa Slovanu podarilo dvakrát postúpiť do play off.

Bratislavský klub má na krku stále dlhy spôsobené nielen nevyplatením miezd hráčom, ale dlží aj mestu za prenájom haly. Člen predstavenstva klubu Juraj Široký mladší priznal, že ide o niekoľko miliónov eur:

"Budeme sa s tým musieť popasovať. Povedali sme si, že pôjdeme cestou, že nebudeme sľubovať nemožné. Máme nejaké podmienky na to, aby sme dostali licenciu v TL, jedna z nich je, že hráči musia mať všetko vyplatené. Takže to musíme splniť.

Hrávať by sme chceli aj naďalej na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu," uviedol na pondelkovej mimoriadnej tlačovej konferencii. Široký ml. priznal, že klub je po výnimočnej situácii pozadu nielen čo sa týka hráčskeho kádra, ale aj zloženia realizačného tímu.