Ramos mal na stole ponuku z Číny. Kariéru však chce ukončiť v Reale

Kapitán cíti podporu od spoluhráčov.

30. máj 2019 o 19:31 SITA

MADRID. Futbalový obranca Sergio Ramos bude aj v nasledujúcej sezóne pôsobiť v španielskom Reale Madrid. Kapitán Realu to potvrdil na štvrtkovej tlačovej konferencii, na ktorej adresoval špekulácie o jeho možnom odchode do Číny.

"Je pravda, že som dostal ponuku od čínskeho klubu," povedal 33-ročný Ramos, ktorý je stabilným členom kádra Realu od roku 2005.

"Mojím snom je tu ukončiť kariéru. Real Madrid opustím len vtedy, keď budem cítiť, že už nie som schopný hrať na najvyššej úrovni. Kapitánom som už viac rokov a cítim priazeň a podporu zo strany spoluhráčov," dodal Ramos podľa BBC.

Odchod zadarmo nebol možný

Španiel sa vyjadril aj na otázku jeho aktuálnej zmluvy platnej do leta 2021. "Neplánujem podpísať novú, som spokojný so súčasnou. Ľudia v tom väčšinou vidia cieľ zarobiť viac peňazí, ale nie je to tak."

Štvornásobný víťaz Ligy majstrov sa v stredu stretol s prezidentom Realu Florentinom Pérezom: "Všetko sme si ujasnili."

Bližšie detaily poskytol ešte Pérez, podľa ktorého ho Ramos a jeho agent požiadali o odchod do nemenovaného klubu z najvyššej čínskej súťaže.

Ten si však nemôže dovoliť zaplatiť prestupovú čiastku, na čo mal Peréz jednoznačnú odpoveď: "Ramosovi som povedal, že neprichádza do úvahy, aby Real Madrid umožnil svojmu kapitánovi odísť úplne zadarmo."

Real v minulej sezóne nevyhral nič

Zotrvanie Sergia Ramosa v kádri trénera Zinedina Zidana by mohlo byť kľúčové v zlepšení situácie klubu po neúspešnom súťažnom ročníku.

Real Madrid skončil v sezóne 2018/2019 na treťom mieste ligovej tabuľky s 19-bodovou stratou za majstrovskou Barcelonou, nepochodil ani v domácom pohári a ani v Lige majstrov.

Reakciou by mali byť zmeny v kádri, pričom najviac sa hovorí o príchode Belgičana Edena Hazarda.

Opora londýnskej Chelsea po stredajšom triumfe vo finále Európskej ligy potvrdila, že dohoda je na spadnutie, všetko je údajne už len v rukách zástupcov klubov.