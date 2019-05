Šesták svoje rozhodnutie nezmení. Už ide iba o posledný zápas, vraví

Poprad má blízko k postupu do Fortuna ligy.

31. máj 2019 o 11:28 SITA

POPRAD. Futbalový útočník Stanislav Šesták má pred sebou záver úspešnej kariéry. V sobotu sa v Žiline, kde hrával v rokoch 2004-2007, predstaví v drese FK Poprad v odvetnom zápase baráže o účasť vo Fortuna lige 2019/2020 proti AS Trenčín.

Utorňajší úvodný vzájomný duel sa pod Tatrami skončil víťazstvom domácich 2:0. Tí sú tak blízko k historickému prieniku medzi slovenskú elitu.

"Moje rozhodnutie je nemenná záležitosť a ide už iba o odvetu s Trenčínom a o to, aby sme splnili náš cieľ," povedal pre agentúru SITA 36-ročný rodák z Demjaty.



Prečítajte si tiež: Ospevovaný Trenčín je po famóznom úvode na pokraji blamáže

Napriek dvojgólovému náskoku z prvého merania síl Šesták očakáva pod Dubňom náročnú bitku. Túži sa však radovať z popradského postupu do najvyššej súťaže, v ktorej by ešte za Podtatrancov rád nastúpil na symbolický jeden zápas.

"Bude to ťažkých 90 minút. Musíme k tomuto stretnutiu pristúpiť tak ako doma. Buď bude odveta môj posledný zápas, alebo aj predposledný.

Ak sa nám pošťastí postúpiť, ešte by som chcel mať symbolický štart za Poprad vo Fortuna lige. To už by však bolo iba o symbolike a ničom inom," vysvetlil Šesták.

Priznal, že zatiaľ nepremýšľal nad tým, proti komu by chcel odohrať prípadný ligový duel za Poprad, ak by k tomu došlo.

"Určite by som chcel, aby to bolo v domácom zápase, ale uvidíme, ako to nakoniec všetko dopadne. Či sa vôbec dostaneme do Fortuna ligy a aké by bolo vyžrebovanie súťaže," skonštatoval Stanislav Šesták.