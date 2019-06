Tsitsipas postúpil do osemfinále Roland Garros a opäť prepísal grécke štatistiky

Zverev potreboval na postup až päť setov.

1. jún 2019 o 16:13 (aktualizované 1. jún 2019 o 16:18) TASR, SITA

PARÍŽ. Tenista Stefanos Tsitsipas sa stal po 83 rokoch prvým Grékom v osemfinále grandslamového turnaja Roland Garros.

Dvadsaťročný Aténčan v sobotňajšom zápase 3. kola zdolal Srba Filipa Krajinoviča v štyroch setoch a napodobnil počin svojho krajana Lazarosa Staliosa z roku 1936.

Suverénne ide ďalej najvyššie nasadený Srb Novak Djokovič po triumfe 6:3, 6:3, 6:2 nad Talianom Salvatorem Carusom.

"Od polovice zápasu som sa dostal do správneho rytmu a predvádzal som svoj najlepší tenis. Chcel by som sa poďakovať organizátorom sa všetky tie zmeny a úpravy, ktoré spravili v areáli. Je to tu krásne," povedal Djokovič v prvom pozápasovom rozhovore s bývalým francúzskym tenistom Cedricom Piolinom.

V osemfinále sa predstaví aj piaty nasadený Alexander Zverev, ktorý si skomplikoval zápas druhého kola proti Srbovi Dusanovi Lajovičovi. Nemec vyhrával nad svojim súperom už 2:0 na sety, ale o víťazovi sa nakoniec rozhodlo až v piatom sete, ktorý Zverev ovládol 6:2.

Talian Fabio Fognini, nasedný ako deviaty, zdolal osemnástku turnaja Roberta Bautistu Aguta v štyroch setoch 7:6 (5), 6:4, 4:6, 6:1.

Roland Garros 2019 - dvojhra mužov - 3. kolo

Novak Djokovič (1-Srb.) - Salvatore Caruso (Tal.) 6:3 ,6:3, 6:2

Stefanos Tsitsipas (6-Gr.) - Filip Krajinovič (Srb.) 7:5, 6:3, 6:7 (5), 7:6 (6)

Alexander Zverev (5-Nem.) - Dusan Lajovič (30-Srb.) 6:4, 6:2, 4:6, 1:6, 6:2

Fabio Fognini (9-Tal.) - Roberto Bautista Agut (18-Šp.) 7:6 (5), 6:4, 4:6, 6:1

Stan Wawrinka (24-Švajč) - Grigor Dimitrow (Bul.) 7:6 (5),,7:6 (4), 7:6 (8)