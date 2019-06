V Jordánsku je to s futbalom katastrofálne, vraví Vencel

Nevie si predstaviť, v akom stave hráči nastpia.

2. jún 2019 o 17:10 SITA

AMMÁN. Pri jordánskej futbalovej reprezentácii, proti ktorej nastúpi slovenský národný tím v budúcotýždňovom medzištátnom prípravnom zápase v Trnave (hrá sa v piatok 7. júna, pozn.), pôsobí už niekoľko mesiacov aj Slovák Alexander Vencel ml.

Niekdajší brankár v rozhovore pre agentúru SITA prezradil, ako sa dostal k angažmánu na Blízkom východe, ako sa jordánske mužstvo pripravuje na konfrontáciu so Slovákmi a blížiacu sa kvalifikáciu MS 2022 aj to, že sa veľmi teší na návštevu rodnej krajiny.

"Prvý kontakt prebehol už v decembri 2017, keď som skončil vo FIFA (Medzinárodná futbalová federácia, pozn.). Odtiaľ som sa poznal s technickým riaditeľom Jordánskej futbalovej asociácie, ktorý ma oslovil, či by som neprišiel. V tom čase som mal rozrobený angažmán v Číne.

Prečítajte si tiež: Futbalisti sa stretli pred dvojzápasom. Chýba Hamšík a ďalších sedem hráčov

Padlo to na poslednú chvíľu koncom januára v čase, keď už bolo všetko dohodnuté. Na začiatku som tak ponuku jordánskej strany odmietol, ale neskôr som tam bol na jednom seminári a bavili sme sa o tejto možnosti znova.

V máji minulého roka som sa bol pozrieť v Jordánsku na jeden zápas, aby som videl, ako to tu funguje.

Keďže Čína mi padla a nemal som nič iné, tak sme sa dohodli na sedemmesačnom kontrakte, ktorý zahŕňal účinkovanie na tohtoročnom Ázijskom pohári," vysvetlil Vencel genézu svojho príchodu k jordánskemu národnému tímu.

Hlavným trénerom tohto mužstva je Belgičan Vital Borkelmans. Spoločne najprv pôsobili ako asistenti domáceho reprezentačného kouča.

Pôsobenie je viazané na výsledky

"Vital Borkelmans, ktorý prišiel spolu so mnou, bol štyri roky asistentom Marca Wilmotsa pri belgickej reprezentácii. Zo začiatku sme obaja asistovali domácemu hlavnému trénerovi.

Ten však po dvoch mesiacoch nemal chuť s nami spolupracovať, nebola to dobrá spolupráca a asociácia ho odvolala. Zostali sme tak dvaja. Nakoniec sme to vyriešili tak, že Vital Borkelmans sa stal hlavným koučom, ja som prešiel ku gólmanom a vzali sme na post asistenta ďalšieho Belgičana Stéphana Van Der Heydena," doplnil.

Päťdesiatdvaročný rodák z Bratislavy prezradil, že v Jordánsku nerieši iba reprezentáciu. Na starosti má všetko, čo sa týka futbalových brankárov v krajine a vzdelávania trénerov brankárov.

Po úspešnom Ázijskom pohári 2019, na ktorom sa Jordánsko prebojovalo do osemfinále a v základnej skupine zdolalo silnú Austráliu (1:0), si tento trénerský triumvirát vyslúžil predĺženie kontraktov až do MS 2022. "Naše ďalšie pôsobenie je viazané na výsledky.

Keď neuspejeme hneď v prvej fáze kvalifikácie o postup na MS v Katare, ktorá bude trvať od septembra až do júna budúceho roka, asi aj naše pôsobenie sa potom pravdepodobne skončí," podotkol.

S brankármi to nie je jednoduché

Pristavil sa aj pri úrovni brankárov v Jordánsku. "Mám na starosti všetky mužské aj ženské reprezentácie. Dosadil som si tam svojich trénerov brankárov s licenciami. Snažíme sa niečo zmeniť, keďže tá situácia je otvorene povedané veľmi komplikovaná, zložitá a hlavne zlá.

Predtým tu nebola žiadna systematická práca a všetci žili v tom, že tí brankári, ktorí sú tu, sú v poriadku a tým to skončilo. V reprezentácii sú skoro všetko brankári po tridsiatke.

Najbližšie k nim je jeden 19-ročný chlapec, s ktorým nás čaká ešte veľmi veľa práce a možno prvé, čo treba urobiť, je vymeniť mu hlavu, aby pochopil, prečo je vlastne vo futbale," poznamenal niekdajší gólman Slovana Bratislava či francúzskych klubov Racing Štrasburg a AC Le Havre.

Situácia v jordánskom futbale podľa Vencela nie je príliš "ružová". Prezradil aj niekoľko zaujímavostí z reálií tamojšej futbalovej scény.

Liga sa hrá len dva mesiace

"Vo futbale tam peniaze nie sú, situácia je katastrofická. Iba jeden klub má nejakého partnera, ktorého má uvedeného na tričku. Ostatné platí národná asociácia.

Prečítajte si tiež: Nórsky futbalista prepísal históriu. Strelil deväť gólov v jednom zápase

V celej krajine sú štyri trávnaté ihriská, na ktorých sa hrá celá liga. Každý klub má jednu umelú trávu, na ktorej trénuje. Všetky klubové družstvá od detí až po dospelých hrajú dvojmesačnú súťaž a zvyšných desať mesiacov nie je nič.

Situácia je taká, že keď nejaký jordánsky hráč dostane ponuku z druhej ligy v Kuvajte, napriek slabej úrovni tejto súťaže tam odíde, pretože tam zarobí desaťnásobne viac ako v Jordánsku.

Ligová súťaž je momentálne v prechode zo systému jeseň-jar na jar-jeseň ako je to v mnohých ázijských krajinách. Mala byť vytvorená akási provizórna súťaž, ktorá mala vyplniť toto prázdne obdobie od konca mája do začiatku februára budúceho roka, ale bola zrušená z finančných dôvodov.

Nevieme, ako to dopadne, keďže hráči nám zostanú prakticky sedem-osem mesiacov bez súťaže. Aj toto všetko má dopad na úroveň futbalu v Jordánsku. Keď sme však do toho išli, vedeli sme, že ideme do podmienok, ktoré sú mimoriadne komplikované.

Pre mňa to však bola výzva, aby som zistil, čo sa dá zmeniť v ťažkých podmienkach," skonštatoval Vencel.

Jordánski futbalisti sú zväčša moslimského vierovyznania. Vencel prezradil, že vzhľadom na pôstny mesiac ramadán sa tréningy na júnové prípravné stretnutia so Slovenskom a neskôr aj Indonéziou konajú v nočných hodinách.

Vencel sa teší na Slovensko

"Na Slovensku budeme hrať proti kvalitnému súperovi druhý alebo tretí deň po skončení ramadánu. Hráči celý deň nemôžu jesť a piť, takže je to pre nás obrovský problém. Neviem si predstaviť, v akom stave hráči budú.

Možno však budú v eufórii, že sa bude hrať na peknom štadióne, v Európe, budú sa chcieť ukázať a budeme schopní so Slovenskom držať krok. Či to však zvládneme 90 minút, to je otázne.

Ramadán je veľká záťaž na organizmus a jeho fungovanie. Je vedecky dokázané, že po skončení tohto sviatku treba minimálne dva týždne na to, aby sa organizmus dostal do normálnych podmienok. Momentálne každý deň trénujeme o jedenástej večer, pretože skôr nemôžeme.

Hráči sa môžu prvýkrát najesť až okolo ôsmej večer a kým im vytrávi, najskôr môžeme trénovať vtedy. Naše tréningy tak končia niekedy o jednej v noci," prezradil zaujímavosť zo zákulisia prípravy Jordánska.

Taktiež dodal, že zápas proti Slovensku bude brať veľmi špecificky a teší sa, že po dlhšom čase zavíta do vlasti.

"Som rád, že prídem na Slovensko. Nebudem tajiť, že keby sme mohli hrať na novom štadióne na Slovane, bol by som ešte radšej, ale nemôžme mať všetko. Budem mať možnosť stretnúť mnohých známych, takže sa veľmi teším," zakončil pre agentúru SITA Alexander Vencel ml.