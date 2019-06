Ekvádor sa obliekol do ružovej. Oslavuje nečakaného víťaza Gira

Giro d´Italia vyhral Richard Carapaz.

2. jún 2019 o 17:57 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Je to najväčší exportér banánov, krajina tisícok orchideí aj kvalitnej kávy. Ekvádor je tradičná krajina Latinskej Ameriky. V športe však všetci jej obyvatelia holdujú jedine futbalu.

„To je na tom to smutné. Podporu dostanete len, ak hráte futbal. Musel som chodiť do zahraničia – do Mexika alebo do Kolumbie, ak som chcel svoj talent predať. Nevzdal som to, a to bol kľúč k úspechu,“ vraví Richard Carapaz.

Asi prvý raz v histórii Ekvádoru sa dostalo najväčšej pozornosti cyklistovi. Carapaz sa dostal na titulky hlavných správ v krajine.

Cez víkend sledovali jeho boj o ružový dres na Giro d´Italia tisícky ľudí. V nedeľu sa stal víťazom talianskej Grand Tour. Ekvádor je len devätnástou krajinou, ktorá má víťaza Grand Tour.

Súperi ho nepovažovali za hrozbu

Triumf Carapaza je prekvapením. Medzi favoritmi nebol. V tíme Movistar mal skôr kryť chrbát Mikelovi Landovi. Po prvej polovici pretekov bol na 20. mieste s päťminútovou stratou v celkovom poradí.

Záverečnú nedeľnú časovku vyhral Američan Chad Haga, Carapaza prišiel do cieľa až na 36. mieste. Jeho víťazstvo na Gire to však neohrozilo.

Kto by si vtedy pomyslel, že Ekvádorčan, ktorý mal pred touto sezónou na konte len tri víťazstvá, môže v kopcoch všetky predpovede postaviť na hlavu?

Istým spôsobom je to akoby hral hlavnú rolu vo finále Ligy majstrov náhradník, ktorý vybehne na druhý polčas. Nie je to nevídané, ale ukradol všetku pozornosť pre seba.