Jurčo prispel gólom k víťazstvu Charlotte vo finálovej sérii AHL

Jurčo strelou z prvej z pravého kruhu prelomil nerozhodný stav 3:3.

3. jún 2019 o 8:41 TASR, SITA

NEW YORK. Slovenský hokejista Tomáš Jurčo rozhodol v noci na pondelok svojím gólom o víťazstve Charlotte Checkers nad Chicagom Wolves 5:3 v druhom súboji finále play-off zámorskej AHL.

Domáci Checkers vyrovnali stav série o Calderov pohár na 1:1.

Jurčo strelil v 39. minúte víťazný gól Charlotte, keď strelou z prvej z pravého kruhu prelomil nerozhodný stav 3:3.

Bol to pre neho siedmy presný zásah a 15. bod (7+8) v 15 zápasoch v prebiehajúcich vyraďovacích bojoch. Slovenského útočníka vyhlásili za prvú hviezdu stretnutia.

Košický rodák Jurčo bol najaktívnejším strelcom nedeľňajšieho zápasu, súperovho brankára ohrozil až deviatimi pokusmi.

"Bola to pre mňa úľava, že som strelil gól. V ostatných zápasoch som mal veľa šancí, ktoré som nedokázal premeniť. Oproti prvému duelu série sme hrali trochu tvrdšie a poctivo sme pracovali. Je to šport, niekedy robíte rovnaké veci a nemá to rovnaký účinok. Tentoraz nám to vyšlo, sme šťastní a potrebujeme v týchto výkonoch pokračovať," povedal pre oficiálny klubový web Jurčo, ktorý má vo vyraďovacej fáze vynikajúcu bilanciu. V 15 súbojoch nazbieral 15 bodov (7+8).

Dvadsaťšesťročný Jurčo sa usiluje o zisk svojho druhého Calderovho pohára, prvýkrát túto trofej vybojoval ešte v roku 2013 ako hráč Grand Rapids Griffins, farmy Detroitu.

Tretí duel série hranej na štyri víťazstvá je na programe v noci na štvrtok na ľade Chicaga (2.00 SELČ).

2. zápas finále play off AHL:

Charlotte Checkers - Chicago Wolves 5:3

/JURČO za domácich 1+0/

/stav série: 1:1/