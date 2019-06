Banská Bystrica začne v G-skupine na ľade Färjestadu

Vedenie klubu sa pôvodne nechcelo do nového ročníka Ligy majstrov prihlásiť.

3. jún 2019 o 12:04 TASR

BANSKÁ BYSTRICA. Hokejisti HC '05 iClinic Banská Bystrica odštartujú svoje účinkovanie v G-skupine Ligy majstrov 2019/2020 vo štvrtok 29. augusta na ľade švédskeho klubu Färjestad BK.

O dva dni neskôr sa predstavia v Mníchove proti nemeckému tímu a vlaňajšiemu finalistovi súťaže EHC Red Bull.

Vedenie súťaže v pondelok na svojej webstránke zverejnilo rozpis celej základnej fázy.

Trojnásobný slovenský majster začne v skupine dvojzápasom na klziskách súperov, následne v septembri privíta oba tímy na domácom ľade (5.9. s Mníchovom a 7.9. s Färjestadom).

Program Banskej Bystrice v G-skupine Ligy majstrov: 29. augusta, 16.00: Färjestad BK - HC '05 iClinic Banská Bystrica 31. augusta, 16.00: Red Bull Mníchov - HC '05 iClinic Banská Bystrica 5. septembra, 17.00: HC '05 iClinic Banská Bystrica - Red Bull Mníchov 7. septembra, 14.15: HC '05 iClinic Banská Bystrica - Färjestad BK 8. októbra, 19.45: HC '05 iClinic Banská Bystrica - HC Ambri-Piotta 16. októbra, 19.45: HC Ambri-Piotta - HC '05 iClinic Banská Bystrica

Na záver sa v skupine stretne so švajčiarskym klubom HC Ambri-Piotta, najprv 8. októbra pod Urpínom a o týždeň 16. októbra na ľade súpera.

Banskobystričania už dvakrát účinkovali v Lige majstrov, ani raz nepostúpili zo základnej skupiny. V minulej sezóne obsadili v skupine v konkurencii českého extraligistu Plzeň, švajčiarskeho Lugana a fínskeho JYP Jyväskylä so ziskom 4 bodov štvrté miesto.

Vedenie klubu sa pôvodne nechcelo do nového ročníka Ligy majstrov prihlásiť, keďže ich doterajšia účasť bola pre klub finančne stratová.

Banskobystričania však napokon, aj po sérii rokovaní so zástupcami Ligy majstrov, SZĽH a Tipsport Ligy, svoj úmysel prehodnotili. Želali si však, aby sa ich zápasy na ľadoch dvoch súperov spojili do jedného výjazdu.

V sezóne 2019/2020 sa v hokejovej Lige majstrov predstaví 32 tímov, Slovensko zaustupuje iba šampión z Bystrice. Titul obhajuje švédska Frölunda.

Každý tím odohrá od 29. augusta do 16. októbra v základnej skupine šesť zápasov, tri doma a tri vonku. Do play off postúpia najlepší dvaja z každej skupiny. Nový šampión LM bude známy 4. februára 2020.