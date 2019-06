Za hladkou prehrou Sloveniek v boji o MS je slabá obrana

Hádzanárky vo Švédsku vysoko prehrali, v odvete ich čaká enormne ťažká úloha.

3. jún 2019 o 13:00 SITA

KARLSKRONA. Slovenské postupové nádeje v bojoch o účasť na tohtoročných majstrovstvách sveta hádzanárok v Japonsku sa prakticky rozplynuli už po prvom stretnutí II. fázy kvalifikácie.

Zverenky trénera Jána Packu podľahli v sobotu v Karlskrone domácim Švédkam 18:33 (10:18) a pred štvrtkovou odvetou v Šali (6. 6.) sú aj vzhľadom ku kvalitám súpera v takmer neriešiteľnej situácii z hľadiska postupu.

Nedostatky v útoku aj obrane

Slovenky, hoci nastúpili oslabené, svojím výkonom neoslnili.

"V útoku sme nehrali trpezlivo, za čo prišiel trest v podobe trhákov a súper nám odskočil. Ani potom sa nám nedarilo prestreliť švédsku brankárku. Na druhej strane ani obrana nám nefungovala. Pripadalo mi to tak, ako keby sme sa v druhom polčase už odovzdali súperovi. To by sa nemalo stávať. V reprezentácii treba hrať so srdiečkom a do poslednej chvíle hrýzť, čo v sobotu nebol náš prípad," nešetrila kritikou do vlastných radov ľaváčka Tetyana Fiľková-Trehubová, pre ktorú to bolo predposledné vystúpenie v reprezentačnom drese SR.

Bez kontier

Jedným z mála pozitív v slovenskom družstve bol výkon spojky Moniky Rajnohovej, ktorá spolu s krídelníčkou Rékou Bízikovou zabrala aj strelecky.

"V zápase sme urobili veľa chýb. Začínalo sa to už od obrany, ktorá bola zlá. Nemôžeme hrať takto v defenzíve. Určite ju potrebujeme do odvety zlepšiť a pokúšať sa o protiútoky. Neviem, či sme vôbec mali jednu kontru. Jednoducho, musíme podať rapídne odlišný výkon od tohto," povedala Rajnohová, autorka šiestich presných zásahov.

Bíziková prekonala švédsku brankárku sedemkrát. Potvrdila kvality protivníka a zároveň sa vyjadrila aj k príčinám vysokej prehry.

"Švédky boli silným protivníkom. My sme však slabo bránili, preto sme inkasovali veľa gólov. Keďže nám nefungovala defenzíva, nemohli sme ísť do rýchlych protiútokov, čo nám v sobotu v našej hre veľmi chýbalo. Na postavenú obranu sme sa totiž trápili."

Premieňať šance

Slovenské hádzanárky si plánujú nevydarené sobotňajšie vystúpenie rozobrať a do štvrtkovej odvety popracovať na odstránení nedostatkov.

"Zápas bol pre nás dosť poučný. Veľakrát sme dostali Švédky aj pod tlak v našej obrane, ale nedoťahovali sme to do konca a dostávali sme góly z odrazených lôpt. V útoku sme si vypracovali šance, ale sme ich nepremieňali, čo si proti takému súperovi nemôžeme dovoliť. Celkovo dosť vecí potrebujeme zlepšiť a snažiť sa tie chyby nerobiť. Neviem, či sa to podarí do štvrtka, ale pokúsime sa o to. Verím, že to bude z našej strany lepšie," zaželala si spojka Patrícia Wollingerová.