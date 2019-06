Prvýkrát bez medaily. Vodnému slalomu chýbajú trate a jedna generácia

Lukáš Giertl zhodnotil vystúpenie vodných slalomárov na majstrovstvách Európy.

3. jún 2019 o 13:19 SITA

BRATISLAVA. Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome sa premiérovo v ére samostatnosti vracajú z majstrovstiev Európy bez medaily.

Vo francúzskom Pau sa v závere predchádzajúceho týždňa nepodaril prienik na pódium ani jednej z dvanástich lodí, bez cenného kovu zostali Slováci aj v hliadkach.

Sklamanie

“ Jazdíme na tom, čo máme. Ak sa chceme doťahovať na svetovú špičku, musíme cestovať von a stojí to dosť financií. Podmienky na Slovensku by určite mohli byť lepšie „ LUKÁŠ GIERTL

Už pred rokom v Prahe slovenská výprava nezískala v individuálnych súťažiach ani jednu medailu, česť vtedy zachraňoval tím kanoistov. Aj tí však teraz vo Francúzsku zostali mimo elitnej trojky.

"Som sklamaný. Každý pretekár dostal nastavené zrkadlo, kde sa nachádza na začiatku sezóny. Verím, že každý si z toho vezme ponaučenie a v septembri to bude diametrálne inak," začal hodnotenie kontinentálneho šampionátu vedúci výpravy SR Lukáš Giertl, tiež športový riaditeľ sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky.

Martikánovi tesne ušiel postup, nádej Mintálová

V Pau sa síce ani jednej slovenskej lodi nepodarilo vybojovať cenný kov, no niektorí pretekári previedli kvalitné jazdy.

"Nemôžem všetkých haniť. Bolo veľa pretekárov, ktorí k tomu pristúpili na sto percent a chýbalo im málo. Napríklad hliadka kanoistov skončila štvrtá, pred rokom sme pozbierali tiež niekoľko štvrtých miest. Takému Michalovi Martikánovi postup do finále ušiel o máličko," povedal Giertl.

Prečítajte si tiež: Slovenskí vodní slalomári nezískali na ME ani jedinú medailu

"Spokojný som s Eliškou Mintálovou, ktorá dokonca vyhrala semifinálovú jazdu kajakárok. Do budúcnosti to ukazuje, že urobila krok vpred. Myslím si, že skúsenosti, ktoré na tomto veľkom podujatí získala, jej pomôžu. Bol to jej prvý štart vo finále na ME. Z tohto môže ťažiť. Spokojný som aj s Markom Mirgorodským, ktorý skončil vo finále singlistov šiesty. Je to mladý a nádejný pretekár, s ktorým do budúcnosti môžeme rátať," pokračoval Giertl.

Výpadok jednej generácie

Na prvý pohľad je zrejmé, že slovenskému vodnému slalomu chýba jedna silná generácia pretekárov. Na jednej strane sú ostrieľaní harcovníci, na druhej zasa mladí jazdci.

"Máme v tíme skúsených pretekárov po tridsiatke a potom sú tu mladíci, ktorí majú počnúc Emkou Luknárovou 17 rokov a ďalej 18 až 20. Chýba tam medzigenerácia, ktorá by nastúpila v prípade horšieho výsledku špičkových lodí, ktoré to doteraz ťahali. Mladí pretekári na sebe pracujú, majú dostatok prostriedkov a možností, aby napredovali. Je potrebný čas a trpezlivosť. Musíme s nimi kvalitne pracovať," myslí si Giertl.



Aby sa Slovensko opäť dostalo na výslnie, kam kedysi vo vodnom slalome bezpochyby patrilo, je potrebné jedno. "Tvrdá a systematická práca. K tomu 110-percentný prístup pretekárov k tréningu, tak ako ho mali a majú špičkoví pretekári. Nič iné ovocie neprinesie. A potom aj kúsok šťastia," zdôraznil vedúci slovenského tímu.

Chýbajú kvalitné trate

Jedným z dôvodov, prečo Slovensko začína zaostávať za špičkovým svetom, je skutočnosť, že pod Tatrami absentujú kvalitné trate.

"Na Slovensku máme 20-ročný kanál v Čunove, ten v Liptovskom Mikuláši má viac ako 40 rokov a tiež potrebuje prerobiť. Nechcem sa na to vyhovárať, ale všade vo svete majú postavených viac tratí na úplne špičkovej úrovni, na ktorej sa jazdia olympijské preteky. My jazdíme na tom, čo máme. Ak sa chceme doťahovať na svetovú špičku, musíme cestovať von a stojí to dosť financií. Podmienky na Slovensku by určite mohli byť lepšie," dodal Giertl.