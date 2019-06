Škrtel zvažuje ponuky, rozhodne sa aj podľa rodiny

Slovenský obranca je v týchto dňoch bez zamestnávateľa.

3. jún 2019 o 13:49 SITA

BRATISLAVA. Slovenský futbalista Martin Škrtel sa v nedeľu predstavil v exhibičnom zápase pri príležitostí 100. výročia založenia klubu FC Baník Prievidza.

V ňom so svojimi spoluhráčmi nastúpil proti tímu Juraja Kucku a spoločne potešili viac než 3500 futbalových fanúšikov na Hornej Nitre.

Ponuky sú, rozhodne aj rodina

Rodák z Handlovej je v týchto dňoch bez zamestnávateľa, keďže kontrakt s tureckým klubom Fenerbahce Istanbul mal iba do konca aktuálnej sezóny 2018/2019. Priznal, že ohľadne budúcnosť zatiaľ nemá jasno.

"Momentálne sa tým nejako nezaoberám, je to v rukách mojich agentov. Nejaké ponuky sú, a tak verím, že nájdeme niečo, čo bude vyhovovať mne a tiež mojej rodine," vyhlásil 34-ročný Škrtel.

Prečítajte si tiež: Kuckov tím vyhral nad Škrtelom. Zahrali si proti sebe v exhibícii

Podľa jeho vlastných slov nie je vylúčené ani pokračovanie v tíme 28-násobného tureckého šampióna.

"Dá sa povedať, že prebehli určité rokovania aj s nimi, ale zatiaľ bez výrazného výsledku. Všetky možnosti sú otvorené a uvidíme, ako to dopadne," pokračoval bývalý stopér slovenskej reprezentácie, v ktorej zastával aj pozíciu kapitána.

Nevydarená sezóna pre Fenerbahce

V aktuálnom ročníku 2018/2019 odohral v drese Fenerbahce Istanbul 27 zápasov, v ktorých zaznamenal jeden presný zásah. Pri hodnotení sezóny v ňom prevládali zmiešané pocity.

"Napriek tomu, ako sa nám nedarilo, to dopadlo ešte celkom dobre. Tri týždne pred koncom sme sa zachraňovali a napokon sme skončili na šiestom mieste. Samozrejme, sklamanie bolo veľké, ale taký je futbal. Verím, že ďalšie sezóny budú pre mňa a tiež pre Fenerbahce už len lepšie," skonštatoval bývalý hráč anglického FC Liverpool či ruského Zenitu Petrohrad.

Reprezentácia neláka

Martin Škrtel vo februári tohto roka ukončil spolu s Adamom Nemcom a Tomášom Hubočanom reprezentačnú kariéru.

V najcennejšom drese odohral 103 zápasov, strelil šesť gólov a zúčastnil sa na MS 2010 v Juhoafrickej republike aj na európskom šampionáte 2016 vo Francúzsku.

Slovenský tím čaká v piatok 7. júna prípravný zápas proti Jordánsku a o štyri dni neskôr kvalifikačný duel v Azerbajdžane.

Na otázku, či ho spoluhráči neprehovárali, aby s nimi išiel na reprezentačný zraz, Škrtel s úsmevom odpovedal: "Zatiaľ nie, nebola na to nejaká príležitosť. Oni však poznajú môj postoj. Rozhodnutie som nezmenil, takže by to nemalo zmysel."