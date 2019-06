Galád prišiel v správny čas. Má veľký podiel na našej záchrane, tvrdí brankár Trenčína

Od septembra 2018 do konca základnej časti získali Trenčania iba päť bodov.

3. jún 2019 o 16:23 SITA

Tréner AS Trenčín Ivan Galád v zápase 9. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy o záchranu AS Trenčín - FK Železiarne Podbrezová v Myjave 18. mája 2019.(Zdroj: Radovan Stoklasa TASR/AP)

BRATISLAVA. Futbalisti AS Trenčín si na poslednú chvíľu vybojovali miestenku v najvyššej slovenskej súťaži pre sezónu 2019/2020. V odvetnom barážovom stretnutí zdolali Poprad 4:1, pričom úvodný duel pod Tatrami prehrali 0:2.

Výsledkový kolaps Trenčanov počas sezóny bol o to prekvapujúcejší, že na jej začiatku bojovali o účasť v Európskej lige UEFA a v 3. predkole na štadióne pod Dubňom deklasovali holandský klub Feyenoord Rotterdam 4:0.

"Takúto sezónu nikto nečakal. Mali sme výborné leto a približne do desiateho kola sme naháňali Slovan. Potom prišla zmena trénera, prestalo sa nám dariť a v zime sme to nedali dokopy tak, ako by sa patrilo.

Myslím si, že to bol výsledok viacerých chýb, ktoré sa stali. Ale som rád, že sme to zvládli. To bolo najdôležitejšie," povedal brankár AS Trečnín Igor Šemrinec pre agentúru SITA.

Z pohľadu rodáka z Bojníc bol veľmi dôležitý príchod trénera Ivana Galáda v závere sezóny. "Bol to obrovský impulz pre celú kabínu. Prišiel v správnom čase. Je to veľký motivátor, ktorý nás dokázal výborne pripraviť po taktickej stránke.

Trošku zmenil aj herný štýl. Nie je síce taký pravý "trenčiansky", ale v posledných týždňoch išlo najmä o to, aby sme zachránili najvyššiu súťaž. Pán Galád má určite veľký podiel na tom, že sa nám to podarilo," myslí si 31-ročný gólman.

Od 25. septembra 2018 do konca základnej časti Fortuna ligy získali Trenčania v 14 zápasoch iba päť bodov, čím spadli do skupiny o udržanie. "Možno sme si neuvedomovali, do akej situácie sme sa dostali už tým, že sme nepostúpili do prvej šestky.

Prečítajte si tiež: Poprad neudržal náskok, Trenčania sa zachránili vo Fortuna lige

Nemyslím si, že sme zvyšnú časť sezóny podcenili, no aj v skupine o záchranu sme prehrali príliš veľa zápasov - "štvorka" od Nitry, takisto v Senici. Mali sme veľa zranených hráčov, osobne si nepamätám, že by ich niekedy bolo toľko, ako v predošlej sezóne," vyjadrila sa dlhoročná opora tímu spod Hradu Matúša Čáka.

Igor Šemrinec, ktorý sa v nedeľu zúčastnil na exhibícii pri výročí 100 rokov od založenia futbalového klubu v Prievidzi, zatiaľ nad ďalšou sezónou nepremýšľa.

"Neviem, čo bude. Ja mám ešte jeden a pol roka zmluvu v Trenčíne. Uvidíme, či nejakí hráči odídu, alebo prídu. Avizovalo sa, že tréner Galád zostane iba do konca sezóny, ale to je už na predstaviteľoch klubu, akým smerom sa bude trenčiansky futbal uberať," skonštatoval Šemrinec na záver rozhovoru pre agentúru SITA.