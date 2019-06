Stoch je medzi futbalistami unikátom. Všade zbiera trofeje

Majstrovské tituly získali slovenskí reprezentanti v štyroch krajinách.

3. jún 2019 o 17:55 Pavol Spál

BRATISLAVA. Pýšiť sa majstrovským titulom v jednej zo štyroch najuznávanejších líg sveta (anglická, talianska, španielska, nemecká) je pre slovenského futbalistu výnimočný jav.

Štyrikrát triumfoval s Barcelonou Ladislav Kubala, jediným talianskym šampiónom je Július Schubert. To však bolo pred viac ako polstoročím.

V novodobej histórii to vyšlo iba Petrovi Dubovskému s Realom Madrid (1995) a pred desiatimi rokmi Petrovi Pekaríkovi s nemeckým Wolfsburgom.

Slovenskí reprezentanti aj v tejto sezóne brali tituly iba zo súťaží mimo elitnej štvorky.

Miroslav Stoch oslavoval so Slaviou Praha, Róbert Mak so Zenitom Petrohrad, Denis Vavro s FC Kodaň a Dominik Greif so Slovanom Bratislava.

Teraz sa všetci zídu v reprezentácii. Futbalistov Slovenska čaká na budúci týždeň v utorok v Azerbajdžane kvalifikačný zápas o postup na majstrovstvá Európy.

Ešte predtým v piatok odohrajú prípravný zápas v Trnave proti Jordánsku.

Stoch nemá konkurenciu

„Pre mňa je to najlepšia sezóna v kariére a veľmi ma teší, že som k titulu dopomohol gólmi a prihrávkami,“ vravel pre svoj web 29-ročný Stoch.

So Slaviou Praha vyhral český titul i národný pohár. V Európskej lige sa klub dostal až do štvrťfinále.

Prečítajte si tiež: Stoch spomína na časy v Chelsea. Hazard je tretí najlepší hráč sveta, vraví

„Všetci sme túžili urobiť túto sezónu špeciálnou, čo sa, myslím, naplnilo do bodky,“ doplnil Stoch.

Stoch je zo slovenských reprezentantov unikát. Nik nemá toľko klubových trofejí a ocenení ako rodák z Nitry.

Bol členom kádra Chelsea Londýn, ktorý triumfoval v Anglickom pohári (2009).

Stoch je majstrom Holandska (Enschede, 2010), Turecka (Fenerbahce Istanbul 2011) i Spojených arabských emirátov (2015).

Dvakrát vyhral turecký i český pohár.

Získal najviac bodov

Stocha dvakrát vyhlásili za najlepšieho hráča Slovenska do 21 rokov. Získal cenu Ferenca Puskása za najkrajší svetový gól roka 2012 v ankete Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

Zahral si na majstrovstvách sveta (2010) i Európy (2016) aj v semifinále Európskej ligy (2013 v drese Fenerbahce).

„Všetky tieto úspechy majú pre mňa rovnakú váhu. Ku každému titulu viedla náročná cesta. Napríklad v Holandsku a Turecku sa o majstrovi rozhodovalo až v poslednom kole, čo hrozilo aj teraz v Česku. Našťastie sme to dali o týždeň skôr," porovnával Stoch.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/6HTQ-VdQoCM

V uplynulom ročníku dal štrnásť gólov, na ďalších trinásť prihral. Ak to berieme hokejovo, získal 27 bodov. Žiadny slovenský reprezentant ich nemal viac.

Stoch napriek tomu v závere sezóny zo zostavy Slavie vypadol a plnil rolu náhradníka. Ako je to možné?