Chára odišiel zakrvavený z ľadu. Nie je isté, či nastúpi na piaty zápas finále

Bostonu sa zranil aj ďalší obranca.

4. jún 2019 o 10:13 SITA

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/dzSTthX82Ik

BOSTON.cSlovenský hokejový obranca Zdeno Chára nedohral pondelňajší štvrtý zápas finálovej série o Stanleyho pohár v zámorskej NHL.

Štyridsaťdvaročný bek v službách Bostonu Bruins musel opustiť ľadovú plochu už v druhej tretine, keď ho zasiahol do tváre puk po zablokovanej strele útočníka St. Louis Blues Braydena Schenna.

Trenčiansky rodák sa síce objavil na striedačke v úvode tretieho dejstva s celotvárovým krytom, no neabsolvoval ani jedno striedanie.

"Je to ukážka jeho líderských schopností," pochválil slovenského kapitána prostredníctvom oficiálneho webu profiligy zadák Bostonu Brandon Carlo.

Chárov presný zdravotný stav zatiaľ nie je známy a tréneri Bostnu nevedia, či s ním budú môcť počítať v piatom stretnutí na domácom ľade.

"Od lekárov dostal odporúčanie, aby sa už nevrátil do hry. Mal na tvári nejaké stehy a v najbližšom čase pravdepodobne podstúpi aj zákrok u zubára. Neviem, či bude môcť hrať v najbližšom dueli. Po návrate do Bostonu zvážime jeho stav a uvidíme, ako na tom bude," uviedol pre NHL.com kouč Bruins Bruce Cassidy.

Boston dohrával štvrtý zápas, v ktorom prehral 2:4, iba s piatimi obrancami. Navyše, okrem Cháru nie je zdravotne v poriadku ani ďalší bek Matt Grzelcyk. Realizačný tím Bruins sa preto musí obzerať po ich potenciálnom náhradníkovi.

"Ak by sme potrebovali ďalšieho muža do defenzívy, v prvom rade sa budeme pozerať na Steven Kampfera. Je to ľavák, čo musíme brať do úvahy," dodal Cassidy, ktorý má k dispozícii do obrany aj Jeremyho Lauzona, Urha Vaakanainena alebo Jakuba Zbořila.

Po štyroch dueloch o Stanleyho pohár je stav finálovej série medzi Bruins a Blues vyrovnaný 2:2. Piaty súboj bude na programe vo štvrtok v bostonskej TD Garden.