Slovan už má nového trénera. Je to pre mňa splnený sen, vraví

Stantien v minulej sezóne trénoval Poprad.

4. jún 2019 o 13:44 (aktualizované 4. jún 2019 o 14:24) TASR, Jakub Benko

BRATISLAVA. Hokejový klub HC Slovan Bratislava získal nového trénera. V nasledujúcej sezóne bude tím viesť Roman Stantien.

Informáciu priniesol ako prvý sám tréner, ktorý v minulej sezóne pôsobil v HK Poprad. Po vypadnutí v semifinále play off s Banskou Bystricou klub so Stantienom ukončil spoluprácu.

Stantien odišiel do Poľska, kde začal pôsobiť ako tréner Unie Osvienčim. Jeho pôsobenie sa však skončilo veľmi rýchlo.

Stantien zaskočil vedenie Osvienčimu

Podľa poľského periodika Gazeta Krakowska Stantien na základe svojej žiadosti ukončil zmluvu s Osvienčimom a odchádza do Slovana.

"V Osvienčime som sa cítil dobre, ale práca v Bratislave je pre mňa splnený sen. Ponuka z takého klulu sa neodmieta. Ak by som to urobil, pravdepodobne by už taká šanca neprišla," povedal podľa poľského média Stantien.

Rozhodnutie prekvapilo aj vedenie poľského klubu. "Sme zaskočení, ale ak je odhodlaný odísť, nemôžeme si vynútiť jeho zotrvanie," povedal športový riaditeľ Unie Waldemar Klisiak.

Klisiak priblížil aj možnú budúcnosť Slovana. Podľa jeho slov mu Stantien povedal, že ak Slovan nezíska licenciu v slovenskej Tipsport lige, zabojuje o účasť v EBEL lige.

Stantien už v minulosti v Slovane pôsobil. S bratislavským mužstvom získal v sezóne 2004/2005 majstrovský titul v slovenskej lige.

Príchod Stantiena potvrdil aj samotný hokejový klub na svojej webovej stránke.

"V osobe Romana Stantiena získava HC SLOVAN Bratislava skúseného a progresívneho trénera, ktorý dokonale pozná prostredie bratislavského klubu a napriek istému časovému sklzu oproti ďalším klubom Tipsport ligy je schopný zostaviť konkurencieschopný káder a dobre ho pripraviť na najbližšiu sezónu," uvádza sa v komuniké na www.hcslovan.sk.

Stantien robil v Slovane asistenta

Päťdesiatštyriročný Stantien je odchovancom dubnického hokeja. Ako hráča ho tréneri využívali najmä na poste centra a ľavého krídla.

Počas svojej kariéry sa stal šesťkrát majstrom českej extraligy (vždy v drese Vsetína), okrem toho má tiež dva tituly majstra slovenskej ligy, ten druhý v pamätnej lockoutovej sezóne 2004/2005 v drese HC Slovan Bratislava.

Stantien sa zúčastnil na dvoch majstrovstvách sveta a tiež olympijskom turnaji v Nagane 1998.

Po skončení aktívnej hráčskej kariéry v roku 2009 takmer okamžite presedlal na trénerské remeslo.

Začal ako asistent trénera v HK Nitra, ale už v januári 2012 doplnil trénerský triumvirát s Janom Nelibom a Miroslavom Mosnárom, ktorý doviedol HC Slovan dosiaľ k triumfu.

V Slovane zostal aj počas účinkovania klubu v KHL. Celkovo absolvoval štyri sezóny v nadnárodnej lige ako asistent hlavného trénera, dvakrát po boku Rostislava Čadu, dvakrát pri Milošovi Říhovi.