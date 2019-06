Po zápase nemôžem zaspať. Analyzujem a mám veľa adrenalínu, tvrdí Dúbravka

Za rok a pol nevynechal Dúbravka v anglickej lige žiadny zápas.

4. jún 2019 o 17:17 Pavol Spál

Rozhovor pre denník SME Hoci má tridsať rokov, jeho cena stúpa. Je jediným slovenským hráčom v najťažšej lige sveta. Od svojho príchodu do Newcastlu nevynechal MARTIN DÚBRAVKA jediný zápas. Je moderným typom brankára, odborníci chvália jeho hru nohami.

Pred rokom a pol ste z Česka skočili priamo do zrejme najlepšej súťaže sveta. Odvtedy ste odchytali 50 zápasov a to bez prerušenia. Ako vás to zmenilo?

Osobnostne? To by ste sa mali skôr spýtať mojich priateľov či rodiny. Možno si v niektorých situáciách na ihrisku viac verím.

Ako brankár sa snažím dlhodobo na sebe pracovať. Veriť systému a vízii, ktorá sa v mojom prípade osvedčila. Príliš som sa nezmenil.

Ako ste spokojný so sezónou?

Bola ako na hojdačke. Raz sme boli dole a potom hore. Nezačala sa pre nás dobre, hlavne prvých desať kôl bolo pre nás náročných z psychického hľadiska. Nevyhrali sme žiadny zápas. Zvládli sme to však a prišli lepšie výsledky.

Zlom nastal proti majstrovskému Manchestru City, ktorý sme zdolali. Mentálne nás to nakoplo. Od toho momentu sme dostali zdravú dávku odhodlania. Vedeli sme, že môžeme dosiahnuť dobré výsledky aj s tými najlepšími.

Až v jedenástich zápasoch ste nedostali gól, váš Newcastle United inkasoval menej gólov ako slávne kluby Arsenal či Manchester United. Bol to váš najlepší polrok v kariére?

Neviem, či bol najlepší. Bolo to hektické. Som rád, že nastupujem pravidelne v jednej z najlepších líg na svete.

Zvolili vás za najlepšieho hráča zo severovýchodnej časti Anglicka. Prestížny španielsky denník Marca vás označil za najlepšieho brankára Premier League. O čom to svedčí?