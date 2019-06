Zomrel Lennart Johansson, jeden zo zakladateľov Ligy majstrov

Sedemnásť rokov bol prezidentom UEFA.

5. jún 2019 o 11:11 SITA

ŠTOKHOLM. Európsky futbal viedol dlhých sedemnásť rokov, priamo sa podieľal na vzniku prestížnej Ligy majstrov ako nástupcu Európskeho pohára majstrov.

Vo veku 89 rokov odišiel na večnosť niekdajší prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Lennart Johansson. Švédsky funkcionár, ktorý pracoval aj v exekutíve Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), v utorok podľahol krátkej chorobe.

"Lennart Johansson bol jedným z najväčších lídrov všetkých čias v európskom futbale. Žiadny iné Švéd nemal podobný vplyv na dianie v tomto športe.

Bol rešpektovaným prezidentom UEFA aj viceprezidentom FIFA, jeho vodcovstvo vzbudzovalo rešpekt po celom svete," uviedli povedal šéf Švédskej futbalovej asociácie Karl-Erik Nilsson.

Johansson bol na Ligy majstrov hrdý

Lennart Johansson bol prezidentom UEFA v rokoch 1990 až 2007, na tomto poste ho nahradil Francúz Michel Platini. Odvtedy bol čestným prezidentom organizácie. Švéd bol jedným z hlavných architektov vzniku futbalovej Ligy majstrov v kontúrach, ktoré doteraz lákajú na tribúny davy fanúšikov.

Náhrada za Európsky pohár majstrov je najžiarivejší úspech pôsobenia Johanssona na čele UEFA. Z LM sa postupom času stalo prestížne podujatie, účasť v nej lukratívnou záležitosťou pre kluby v celej Európe.

"Je to najväčší futbalový turnaj pre kluby, ktorý je sledovaný po celom svete. Sledujú ho ľudia vo viac ako 200 krajinách a keď sa futbalistu hocikde vo svete spýtate, kam by to chcel v budúcnosti dotiahnuť, odpoveď je vždy rovnaká: 'Rád by som si zahral v Lige majstrov'," povedal hrdo Johansson v rozhovore ešte v roku 2010.

Nemal rád moderné technológie vo futbale

Pod vedením švédskeho funkcionára v UEFA prebehla transformácia, pri organizácii klubových a reprezentačných podujatí sa viac začala venovať komerčnej sfére. Centrálu presťahoval vo Švajčiarsku z Bernu do Nyonu pri Ženevskom jazere.

Lennart Johansson sa v roku 1998 uchádzal aj o post prezidenta FIFA, no nepochodil v boji so Švajčiarom Seppom Blatterom. Švéd bol odporcom zavádzania moderných technológií do futbalu. "Futbal je hra pre ľudí, nie pre robotov," tvrdil.

Rodák zo Štokholmu pred príchodom na vedúci post v UEFA viedol klub AIK Štokholm, do roku 1990 bol aj hlavou švédskeho futbalu. Do svojej vlasti priniesol v roku 1992 európsky šampionát a od roku 2001 je švédska ligová trofej pomenovaná práve po ňom.