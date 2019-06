Je v katastrofálnej situácii. Jordánsko aj tak urobilo senzáciu

Futbalistov Slovenska čaká v prípravnom zápase Jordánsko.

6. jún 2019 o 15:56 Pavol Spál

BRATISLAVA. Také niečo sa žiadnemu slovenskému brankárovi v reprezentácii nepodarilo. Bol to moment, ktorý vyvolal ironický úsmev.

Pred pár mesiacmi sa jordánsky brankár Amer Shafi zaskvel nevídaným gólom cez celé ihrisko.

V prípravnom zápase proti Indii chytil loptu do rúk a z výkopu nachytal nepozorného brankára Indie.

Lopta tesne pred šestnástkou skočila a prelobovala ho. Bolo to moment, v ktorom sa stretla šikovnosť jedného brankára a nešikovnosť druhého.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/xGSo27uiPuE

Futbalistov Slovenska čaká na budúci týždeň v utorok v Azerbajdžane kvalifikačný zápas o postup na majstrovstvá Európy.

Ešte predtým v piatok (o 20.30 vysiela RTVS na Dvojke) odohrajú prípravný zápas v Trnave proti Jordánsku.

Tridsaťsedemročný Shafi je kapitánom a reprezentačným rekordérom. Na konte má 144 zápasov za Jordánsko.

Nevie, či to zvládnu

„Na Slovensku budeme hrať proti kvalitnému súperovi druhý alebo tretí deň po skončení ramadánu. Hráči celý deň nemohli jesť a piť, takže je to pre nás obrovský problém. Neviem si predstaviť, v akom stave hráči budú,“ priznal v rozhovore pre agentúru SITA Alexander Vencel mladší, ktorý pôsobí pri jordánskej reprezentácii ako tréner brankárov.

Prípravný zápas Slovensko - Jordánsko (hrá sa o 20.30 v Trnave) Zápas vysiela RTVS na Dvojke.

Bývalý československý a slovenský reprezentant pred dvadsiatimi rokmi získal Zlatú hviezdu pre najlepšieho brankára francúzskej ligy.

„Možno budú hráči v eufórii, že sa bude hrať na peknom štadióne v Európe. Budú sa chcieť ukázať a budeme schopní so Slovenskom držať krok. Či to však zvládneme deväťdesiat minút, to je otázne," doplnil bývalý brankár Slovana.

V Jordánsku sú štyri trávnaté ihriská, na ktorých sa hrá celá liga. Každý klub má jeden umelý trávnik, na ktorom trénuje.

Katastrofická situácia

„Všetky klubové tímy od detí až po dospelých hrajú dvojmesačnú súťaž, zvyšných desať mesiacov nie je nič,“ doplnil Vencel.

Podľa jeho slov trpí jordánsky futbal nedostatkom peňazí.

„Situácia je katastrofická. Iba jeden klub má nejakého partnera, ktorého má uvedeného na tričku. Ostatné platí národná asociácia,“ vysvetľuje Vencel.

„Situácia je taká, že keď nejaký jordánsky hráč dostane ponuku z druhej ligy v Kuvajte, napriek slabej úrovni tejto súťaže tam odíde, pretože tam zarobí desaťnásobne viac ako v Jordánsku,“ doplnil Vencel ml.

Ligová súťaž je v Jordánsku v prestavbe. Provizórna súťaž, ktorá sa mala hrať od mája do februára bola pre nedostatok financií zrušená.

„Nevieme, ako to dopadne, keďže hráči nám zostanú prakticky sedem-osem mesiacov bez súťaže. Aj toto všetko má dosah na úroveň futbalu v Jordánsku.

Keď sme však do toho išli, vedeli sme, že ideme do podmienok, ktoré sú mimoriadne komplikované,“ dodal Vencel.

Veľká senzácia

Hlavným trénerom Jordánska je Belgičan Vital Borkelmans.

Vencel šéfuje všetkým brankárom. Na starosti má všetky mužské aj ženské reprezentácie.

„Dosadil som si tam svojich trénerov brankárov s licenciami. Snažíme sa niečo zmeniť, keďže tá situácia je otvorene povedané veľmi komplikovaná, zložitá a hlavne zlá,“ povedal Vencel.

Jordánsko figuruje vo svetovom rebríčku FIFA na 97. mieste, Slováci sú na 32.

Napriek problémom v úvode roka postaralo o jednu z najväčších senzácií v dejinách Ázijského pohára.

Zdolalo Austráliu 1:0 a postúpilo do osemfinále. Svoju skupinu vyhralo práve pred Austráliou, Palestínou a Sýriou.

Jordánsko v októbri minulého roka na pôde silného Chorvátska prehralo iba 1:2.

Improvizovaná zostava

Slováci nenastúpia proti Jordánsku v najsilnejšom zložení, tréner Pavel Hapal avizoval, že chce dať šancu aj nováčikom.

Je reálne, že si zahrá iba devätnásťročný žilinský útočník Róbert Boženík či brankár Dominik Greif zo Slovana.

Možno očakávať improvizovanú zostavu.

„Nomináciu sme rozšírili o šesť hráčov, ktorých chceme vidieť v akcii. Môže sa však stať, že nás niekto prekvapí a presvedčí a nakoniec pôjde aj do Azerbajdžanu," doplnil Hapal.



Jordánsko je zložené takmer výlučne z hráčov domácej ligy, výnimkou sú Amer Shafi, ktorý pôsobí v saudskoarabskej súťaži v klube FC Al-Fayha, a stredopoliar Musa Al-Taamari z APOEL-u Nikózia.

„Predseda Jordánskej asociácie princ Ali bin Hussein je veľmi dobrým kamarátom generálneho sekretára Jozefa Klimenta a aj mňa,“ vravel prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik.