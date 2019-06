St. Louis môže dosiahnuť historický úspech, jeho hráči prepisujú klubové štatistiky

St. Louis delia od zisku Stanleyho pohára dve víťazstvá.

6. jún 2019 o 14:43 SITA

BRATISLAVA. Finálová séria zámorskej NHL má vo štvrtok na programe svoje piate pokračovanie. Do bostonskej TD Garden sa sťahuje za vyrovnaného stavu 2:2 na zápasy.

Dramatické koncovky sérií v tohtoročnom play off štatisticky viac vyhovujú St. Louis. V zápasoch číslo päť až sedem majú bilanciu šesť výhier a jedna prehra so skóre 23:9.

"Myslím si, že každou sériou sa zlepšujeme. V piatom zápase sa určite budeme snažiť o to isté ako v predošlom priebehu. Teraz je to už o najlepšom z troch duelov, takže musíme ísť naplno a sústrediť na každé striedanie," povedal Patrick Maroon pre oficiálny klubový web.

St. Louis prepisuje historické štatistiky

Štvrté stretnutie tejto série nedohral slovenský obranca Zdeno Chára a jeho štart v ďalšom priebehu série je otázny. Tréner St. Louis Craig Berube sa však vyjadril, že situáciou okolo kapitána Bostonu sa neznepokojuje.

"Nemyslím si, že našu prípravu ovplyvní to, či Chára bude alebo nebude hrať. Samozrejme, je to veľmi kvalitný hráč, bojovník, ale my sa sústredíme na náš herný plán,“ vyjadril sa Berube na tlačovej konferencii pred zápasom.

Hokejisti St. Louis naďalej živia šancu na premiérový zisk Stanleyho pohára, no okrem toho prepisujú historické rekordy klubu. Vo štvrtom finálovom dueli sa dvakrát strelecky presadil kanadský útočník Ryan O'Reilly.

Už po 43 sekundách prekonal fínskeho brankára Tuukku Raska a v tretej časti strelil rozhodujúci gól stretnutia. Stal sa iba druhým hráčom organizácie Blues, ktorý vo finále Stanleyho pohára skóroval v zápase viac ako raz.

Predtým sa to podarilo iba Redovi Berensonovi, počas finálového súboja s Montrealom Canadiens v roku 1968.

Binnington je blízko rekordu

Veľmi dobrými výkonmi sa prezentuje Alex Pietrangelo, ktorý sa postaral o ďalší historický zápis klubu z amerického štátu Missouri. V doterajšom priebehu play off nazbieral už 15 bodov za dva góly a trinásť asistencii.

Žiadny iný obranca St. Louis sa vo vyraďovacích súbojoch nepomohol pochváliť takouto bodovou žatvou. Neporadilo sa to ani Chrisovi Prongerovi, ktorý za tento klub odohral celkovo 85 zápasov v play off.

V tomto smere mu patrí tretie miesto, no už čoskoro ho môže prekonať Alexander Steen. Švédsky útočník odohral v bojoch o Stanleyho pohár vo farbách Blues 84 stretnutí a minimálne ďalšie dva štarty by si mal v tomto ročníku pripísať na svoje konto.

Okrem toho delí brankára Jordana Binningtona jedno víťazstvo od vyrovnania rekordu v počte víťazstiev brankára nováčika v play off.

S pätnástimi úspechmi patrí prvá priečka Patrickovi Royovi, Ronovi Hextallovi, Camovi Wardovi a Mattovi Murraymu. Talentovaný Kanaďan môže spomenuté maximum prekonať v prípade, že pre St. Louis vychytá prvýkrát v 52-ročnej klubovej histórii Stanleyho pohár.