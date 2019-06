Brazílska televízia zverejnila video z hotela, na ktorom je údajne Neymar

Zábery už má v rukách polícia.

6. jún 2019 o 17:13 TASR

SAO PAULO. Brazílska televízia Record TV zverejnila video z hotelovej izby, kde sú údajne futbalista Neymar a žena, ktorá ho obvinila zo znásilnenia.

Zábery už má v rukách polícia, Najila Trindadeová bude vypovedať v piatok v Sao Paule.

Dvadsaťšesťročná modelka, ktorá odhalila svoju identitu v rozhovore pre brazílsku stanicu SBT, podala minulý týždeň oznámenie, že ju Neymar 15. mája znásilnil v parížskom Hoteli Sofitel Paris Arc de Triomphe. Video podľa jej nového právneho zástupcu Danila Andradeho vzniklo o deň neskôr.

"Povedala mi, že druhé stretnutie bolo za účelom získania dôkazu o agresivite. Znova nalákala Neymara do izby a nafilmovala situáciu. Nevidel som celé video," citoval Andradeho portál mirror.co.uk.

Predchádzajúci právny zástupca ženy Jose Edgard de Cunha Bueno Filho ju varoval pred zverejnením záberov, k výmene právnikov došlo po tom, ako Trindadeová zmenila tvrdenie o fyzickom útoku na závažnejšie obvinenie zo znásilnenia.

Futbalistov otec a zároveň manažér Neymar da Silva Santos potvrdil pravosť videa:

"Iba to ukáže, že Neymar bol ten, na koho zaútočili. Chcela ho vyprovokovať k odplate, ale uvedomil si, že ide o pascu." Dvadsaťsedemročný hráč Paríža St. Germain priznal, že sa vo Francúzsku dvakrát so ženou stretol, no popiera obvinenia.

V rámci svojej obrany zverejnil na sociálnej sieti komunikáciu s údajnou obeťou cez WhatsApp. Preto prípad vyšetruje nielen štátna polícia, ale aj jednotka kybernetickej kriminality. Podľa nej nie je v poriadku, že futbalista zverejnil intímne fotografie ženy bez jej súhlasu.

Právnici hráča spochybnili stanovisko bývalých právnych zástupcov ženy, podľa ktorých sa strana Neymara snažila o mimosúdnu dohodu. Uviedli, že stretnutie iniciovala Trindadeovej strana a nedošlo k žiadnej dohode.