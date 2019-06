Chcel vedieť, či je vesmír nekonečný. Nie je vedec, ale šampión

Sebastian Kienle vyhral The Championship v Šamoríne.

9. jún 2019 o 14:00 Miloslav Šebela

Rozhovor pre denník SME Zaujímalo ho, či je vesmír nekonečný. A preto sa prihlásil na univerzite na fyziku. No na živobytie si zarába športom. SEBASTIAN KIENLE (34 r.) je majstrom v triatlone. Na Slovensku vyhral preteky v Šamoríne, keď po odplávaní dvoch kilometrov v Dunaji zvládol prejsť 90 kilometrov na bicykli za necelé dve hodiny a následný polmaratón zabehol za 1:11 h. "Ak neberiete nič okrem víťazstva, nie je to pekný pocit. Pretože súťažíte so strachom zo sklamania a nie s chuťou vyhrať," vraví Kienle.

V Šamoríne sa vám podarilo zvíťaziť na pretekoch The Championship. Ste trojnásobným majstrom sveta, dosiahli ste mnoho víťazstiev. Je to pre vás ešte zábava alebo práca ako každá iná?

Po takom dlhom čase je niekedy dobré si povedať: Hej, ak by si nerobil triatlon, musel by si chodiť do práce ako každý iný. Ráno vstať a ísť do kancelárie.

Stane sa, že máte horší deň a vravíte si: "Dnes sa mi na ten tréning ani veľmi nechce." Preto je dobré vnímať aj šport ako zamestnanie. Živí ma.

Ak ste profesionálom dlhší čas, tak zabúdate na výhody, ktoré vám to prináša, ako cestovanie, spoznávanie nových ľudí a podobne. Časom v tom nevidíte nič výnimočné, pretože ako športovec ani nič iné nepoznáte, a potom si to nevážite.

Ale keď si dáte všetko do súvislostí, zistíte, že vlastne máte úžasné zamestnanie.

Sebastian Kienle na havajskom Ironmanovi. (zdroj: Michael Rauschendorfer / Red Bull Content Pool)

V kariére ste dosiahli takmer všetky úspechy. Z čoho čerpáte motiváciu stále sa zlepšovať?

Možno je to aj o tom, že už nemusím, ale baví ma to. Nie je to len o tom, že sa naháňam za víťazstvami. Mám do toho chuť. V Nemecku máme porekadlo: Ak niečo robíš zo srdca, je to najviac.

Sebastian Kienle Nemecký triatlonista a špecialista na stredný a dlhý triatlon.

Je trojnásobným majstrom sveta. V roku 2014 vyhral titul série Ironman na Havaji.

V rokoch 2012 a 2013 získal titul na polovičnej vzdialenosti.

Osemhodinovú hranicu na vzdialenostiach 3,8 km plávania, 180 km cyklistiky a 42,4 km behu pokoril šesťkrát. Jeho najlepší čas je 7:46 h.

Na Slovensku súťažil tri razy na pretekoch The Championship série Challenge v Šamoríne (1,9 km plávania - 90 km cyklistiky - 21,2 km behu).

Dva razy bol tesne druhý, tento rok zvíťazil časom 3:38:50 h.

Len vtedy môžete byť v niečom skutočne dobrý, ak vás do toho nik nenúti. Venujete sa tomu, lebo chcete.

Ak vás niekto diriguje a nebaví vás to, zrejme splníte, čo treba, ale výsledok môže byť polovičný. Ak to robíte s láskou, vložíte do toho viac.

A to sa ukáže vo výsledkoch?

V strednom triatlone môže byť rozdiel medzi prvý a piatym miestom len pol percenta z hľadiska výkonnosti.

Lenže finančný rozdiel medzi prvým a piatym môže byť až 80 percent a 99 percent v popularite a atraktívnosti pre sponzorov. Preto je každý zlomok výkonu veľmi dôležitý.

Musíte to naozaj chcieť. Ale môj výkon v Šamoríne nebol úplne ideálny. Bol som pod tlakom, hoci som si ho vytvoril sám. A to vám nepomôže.

Ako vyzerá vaša mentálna príprava na súťaž?

Nechcel by som zachádzať do detailov, ale je to príprava podobná tej, ktorú robia športovci v tímových športoch, ale aj technika, ktorú používajú pri výcviku špeciálne jednotky.