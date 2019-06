Slovenskí mladíci vysoko zdolali Arménov, dvakrát skórovali Sluka so Strelcom

Zverenci trénera Guľu od začiatku stretnutia kontrolovali dianie.

6. jún 2019 o 20:18 SITA

Medzištátny prípravný futbalový zápas - štvrtok - výsledok:

Slovensko - Arménsko 6:0 (2:0) Góly: 14. Sluka, 41. Tupta, 52. Sluka, 53. D. Strelec, 56. D. Strelec, 59. Nazarjan (vlastný), bez kariet, rozhodovali: Zelinka (ČR) - Hrčka, P. Jánošík (obaja SR), 1729 divákov Zostava SR "21": M. Vantruba (46. Valach) – Vallo, M. Šulek (64. M. Oravec), M. Bednár, Sluka (79. Vojtko) – Špyrka (64. Adamec), Pokorný (79. Gamboš), Herc – P. Kolesár (64. Baumgartner), Tupta (46. D. Strelec), Chobot (86. Kvocera)

ŽIAR NAD HRONOM. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov zvíťazili nad rovesníkmi z Arménska jednoznačne 6:0 v štvrtkovom prípravnom medzištátnom stretnutí v Žiari nad Hronom.

Zverenci Adriána Guľu od začiatku stretnutia kontrolovali dianie na trávniku a po necelých štrnástich minútach otvorili skóre, keď presne namieril krajný obranca Branislav Sluka. Ešte do prestávky sa presadil aj Ľubomír Tupta, ktorý rozvlnil sieť po chybnej rozohrávke arménskeho brankára.



Po zmene strán prišli štyri slovenské góly v rozpätí siedmich minút. Presnou strelou z priameho kopu sa prezentoval Sluka, následne dvakrát skóroval striedajúci Dávid Strelec a krátko pred uplynutím hodiny hry prekonal vlastného gólmana Hovhannes Nazarjan.

Od tohto momentu sa len dohrávalo. Obaja tréneri vstúpili do zápasu striedaniami, ale noví muži na ihrisku nezmenili konečný výsledok.



Ďalší prípravný duel, ktorý bude zároveň poslednou previerkou pred septembrovým štartom kvalifikácie, čaká zverencov Adriána Guľu v nedeľu 9. júna o 15.00 h v rakúskom Zell am See proti Česku.