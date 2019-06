Pod Hapalom nehral ani minútu a zrazu bude kapitánom

Futbalová reprezentácia má proti Jordánsku netradičného kapitána.

7. jún 2019 o 12:16 Pavol Spál

BRATISLAVA. Z posledných troch tlačových konferencií trénera futbalistov Pavla Hapala bolo cítiť, že ho mrzí, že jednému z hráčov ešte nedal šancu.

Vo všetkých troch prípadoch vždy spomenul a zvlášť vytiahol jeho meno, akoby chcel naznačiť, že figuruje v jeho plánoch.

„V strede poľa máme pretlak hráčov, preto sa dosiaľ podo mnou nemohol predviesť Patrik Hrošovský, podľa mňa najlepší hráč Plzne v tejto sezóne. Takže teraz je tu možnosť mu tú príležitosť dať,“ vravel Hapal.

V prípravnom zápase proti Jordánsku vybehne Hrošovský na ihrisku ako kapitán národného tímu.

Je to paradox, pretože predtým pod vedením Hapala neodohral v štyroch zápasoch ani minútu.

„Je to pre mňa veľká česť,“ vravel Hrošovský preňho typicky skromne.

Dvadsaťsedemročný Hrošovský patril v uplynulej sezóne medzi najlepších hráčov českej ligy.

A na jeseň minulého roka ukázal, že sa nestratí ani medzi svetovou elitou.

Nebol by oveľa horší ako Casemiro

Práve Hrošovský bol najlepším hráčom Plzne v Lige majstrov v konfrontácií s Realom Madrid.

„Mali sme jedného ​​či dvoch hráčov, ktorí sa kvalite súpera priblížili,“ priznal tréner Plzne Pavel Vrba. V jednom prípade narážal práve na Hrošovského.

V prvom zápase ako jediný skóroval a bol najlepším hráčom Plzne. To isté platilo aj v druhom zápase.

Hrošovský si veril a ako jeden z mála hráčov Plzne zvládol aj zložité situácie.

„Ak keď so mnou možno veľa ľudí súhlasiť nebude, trúfnem si povedať, že keby hral trebárs na pozícií Casemira v Reale Madrid, tak by nebol oveľa horší ako on,“ vyhlásil v štúdiu Orange Sport legendárny hráč Plzne Pavel Horváth.

„Hrošovský je stopercentne zaujímavý pre skautov, ktorí na tomto zápase boli,“ dodal Horváth.

„Je veľmi pracovitý. Pridáva si pred tréningom aj po ňom,“ opisoval ho Horváth.

Najviac nabehá

V Česku ho označujú za mozog tímu a tiež má povesť neunaviteľného hráča. Často nabehá v zápase najviac kilometrov.

„Dvanásť kilometrov je základná méta. Na pohybe to mám založené. Už otec mi v detstve vštepoval - ak ti chýba kvalita a nedarí sa ti, musíš to odbehať," približoval Hrošovský.

Pre Plzeň je jedným z kľúčových hráčov, ale v národnom tíme Slovenska sa hľadá.

Nemá miesto v základnej zostave. Akoby sa tam necítil vo svojej koži. V klube pôsobí oveľa sebavedomejšie.

Hrošovský si zahral aj na majstrovstvách Európy pred troma rokmi, ale tam mu nevyšiel úvodný zápas proti Walesu.

A odvtedy toho v základnej zostave Slovenska veľa nenahral.

Mal smolu, že sa na jeho poste v reprezentácií vyšvihol Stanislav Lobotka.

Stredopoliar Celta Viga je podobný typ a navyše sa presadil v španielskej lige.

Možno skončí v Belgicku

Druhý defenzívny stredopoliar Juraj Kucka je vyšší a fyzicky silnejší a navyše podáva skvelé výkony v talianskej lige.

V takejto konkurenciu to nemá Hrošovský jednoduché.

„Potrpím si naňho, pretože je to futbalista, ktorý má niečo, čo nemajú ostatní. Preto je ako drahokam. V hlave to má veľmi dobre usporiadané. Pre mňa je typ futbalistu ako on oveľa bližší ako tvrdý obranca či krídelný útočník," poznamenal Horváth.

Hrošovský je už niekoľko prestupových období spájaný s prestupom do lepšej ligy. Spomínali sa kluby z Premier league, či Seria A.

Najnovšie je v hre belgický majster KRC Genk.

„Nejaké rokovania prebehli, ale zďaleka to nie je tak, že som jednou nohou v Belgicku. Stále som hráč Plzne, "uviedol Hrošovský, ktorý v minulom ligovom ročníku na ihrisku nechýbal ani minútu.

Hrošovský má cenu okolo piatich miliónov eur.