Volejbalistky uspeli vo Švédsku v zápase Zlatej európskej ligy

Slovenky sa v skupine nachádzajú na druhom mieste.

8. jún 2019 o 19:07 (aktualizované 8. jún 2019 o 19:44) TASR

Barbora Koseková v súboji so Švédkami. (Zdroj: TASR/Henrich Mišovič)

Zlatá európska liga žien 2019 - A-skupina, 3. kolo:

Švédsko - Slovensko 1:3 (-17, 20, -14, -13) 84 minút, rozhodovali: Novak (Slov.) a Hagström (Švéd.), 340 divákov. Švédsko: A. Haaková 7, L. Anderssonová 6, Tabronová 10, Lundvallová 12, Wasserfallerová 7, V. Anderssonová 3, liberá Aahmanová a K. Anderssonová (Tegenfalková 0, Topicová 4, Hanssonová 0) SR: Hrončeková 6, Palgutová 14, Kijaková 5, Herelová 6, B. Koseková 1, Radosová 15, libero Jančová (Šunderlíková 2, Hudecová 16, Kostelanská 1, Szabóová 2)

UMEA. Slovenské volejbalové reprezentantky zvíťazili v sobotu v Zlatej európskej lige vo Švédsku 3:1.

Potvrdili tak triumf 3:0 nad týmto súperom pred týždňom z Nitry 3:0, na konte majú tri víťazstvá a v tabuľke A-skupiny sa vyšvihli na 2. miesto s 8 bodmi.

Zverenky talianskeho trénera Marca Fenoglia v stredu 12. júna v Humennom budú hostiť Češky a v sobotu 15. júna v Poprade Ukrajinky. Ukrajina v sobotu zdolala ČR na domácej palubovke hladko 3:0 a vedie skupinu s 9 bodmi.

Skvelý vstup do zápasu

Slovenky v odvete proti Švédkam začali excelentne, v útoku prakticky nechybovali a pri podaní Palgutovej po sedembodovej šnúre viedli 8:1. Keď Palgutová a Radosová pridali bloky, Slovenky viedli 15:4 a na ihrisko prišla Šunderlíková - tá o chvíľu prispela dvoma bodmi za sebou (17:5).

Ďalší program Sloveniek: streda 12. júna: Slovensko - Česko (Humenné, 20.00) sobota 15. júna: Slovensko - Ukrajina (Poprad, 15.30)

Pred koncovkou viedli hostky o dvanásť bodov (21:9), Švédky však nerezignovali - vytiahli niekoľko dobrých servisov aj blokov a znížili na 16:23. Náskok Sloveniek však bol stále enormný a druhý setbal premenila Radosová - 25:17.

Švédky sa zlepšili v obrane

Do druhého setu išli na smečiarske posty Kostelanská a Hudecová. Švédky povzbudené zlepšenou hrou zo záveru prvej časti v úvode štyrmi bodmi v sérii odskočili na 8:4 a neskôr viedli 12:6.

Slovenky sa proti zlepšenej obrane ťažšie presadzovali, neťažili z protiútokov tak výrazne ako v prvom sete a nedarilo sa im skresať manko (12:18). Priblížili sa až pred koncovkou - pomohli Palgutovej eso, Herelovej blok aj Hudecovej útoky (17:19).

Trojbodová šnúra severaniek však Slovenkám boj o druhý set opäť výrazne skomplikovala (17:22), set napokon Švédky ukončili esom (25:20).

Radosovej prínos

Pred tretím setom na palubovke zostala smečiarka Hudecová a z lavičky sa vrátila Radosová. Čerstvá víťazka ankety o najlepšiu slovenskú hráčku roka hneď pomohla dvoma bodmi, pri podaní Hudecovej viedli Fenogliove zverenky 4:0.

Ďalšia séria bodov vrátane esa prišla pri servise Palgutovej (9:2) a ďalšia opäť o chvíľu (13:4). Slovenky sa opäť mohli spoľahnúť na útočníčky na krajoch siete, problémy Švédkam narobilo aj kvalitné podanie kapitánky SR Kosekovej a slovenské bloky (19:8).

V závere setu sa na ihrisko dostala aj blokárka Szabóová, útoky Hudecovej znamenali tucet setbalov (24:12). Slovenky potrebovali tri, po chybe domáceho tímu sa tešili z vedenia 2:1. Slovenky aj od úvodu štvrtého setu chceli ukázať, že výsledok druhej časti neodzrkadľoval reálnu výkonnosť a kvalitu oboch družstiev.

Szabóová aj Hrončeková dali po ese, v útoku sa nemýlila Palgutová (9:4) a domáci kouč si zobral oddychový čas. Severanky znížili na 7:10, vzápätí však na servis prišla Radosová, dvakrát trafila eso a Slovenky deviatimi bodmi za sebou odskočili na 19:7.

Tabronová kontrovala dvoma esami, ale spoľahlivá Hudecová opäť pridala niekoľko bodov na slovenskú stranu (23:13). Zápas ukončili Hrončekovej blok a Haakovej útočná chyba - 25:13.

Za najlepšie hráčky jednotlivých tímov vyhlásili Hudecovú a švédsku nahrávačku Vilmu Anderssonovú.

Hlasy:

Marco Fenoglio, tréner SR: "Dnes bolo dôležité získať tri body, to sa nám podarilo. Češky prehrali na Ukrajine a všetko je otvorené, na budúci týždeň sa pokúsime zabojovať o prvenstvo v skupine. Vlani sme po štyroch zápasoch mali na konte štyri prehry, teraz máme tri víťazstvá, takže v tomto smere som spokojný. Dnes sme nehrali na sto percent, ale je to náročné, keď súper až tak neprispieva k správnemu zápasovému rytmu. Od pondelka sa už sústredíme na Česko."

Barbora Koseková, nahrávačka a kapitánka SR: "Do zápasu sme vstúpili celkom dobre, prvý, tretí aj štvrtý set sme zvládli fajn. Škoda výpadku v druhej časti, začali sme zbytočne opatrne a už sme sa nedokázali na Švédky dotiahnuť. Chceli sme však získať tri body, aby sme mali šancu bojovať o Final Four, a to sa podarilo, čo nás teší."

Romana Hudecová, smečiarka a najlepšia hráčka SR: "Myslím si, že to bol celkom dobrý zápas. Škoda druhého setu, v ktorom sme spravili viac chýb, možno aj vinou nižšej koncentrácie, berieme si však tri body. Bola to taká povinná jazda, body však potrebujeme potvrdiť proti Češkám a Ukrajinkám. Som rada, že som dostala trénerovu dôveru. Dôležité bolo, že sme hrali ako tím a pomáhali sme si. Ak budeme takto pokračovať a bez zbytočných chýb, myslím si, že môžeme konkurovať aj Češkám a Ukrajinkám."

Druhý sobotňajší výsledok:

Ukrajina - Česko 3:0 (14, 21, 18)