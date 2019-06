Basketbalistky prehrali v Srbsku o vyše tridsať bodov

Srbky vybehli na súperky veľmi agresívne a jednoznačne dominovali fyzicky.

8. jún 2019 o 19:56 TASR

Srbsko - Slovensko 93:60 (53:30) Najviac bodov: Dabovičová 13, Brooksová a Miličová po 12 - Oroszová 13, Bálintová 11, Dudášová a Slamová po 8

BELEHRAD. Slovenská ženská basketbalová reprezentácia prehrala v úvodnom prípravnom stretnutí pod vedením nového trénera Juraja Suju, keď v sobotu v Belehrade podľahla Srbsku 60:93.

So spoluorganizátorom tohtoročných majstrovstiev Európy sa Slovenky stretnú ešte v nedeľu 9. júna o 17.30 h.

Hlasy po zápase:

Juraj Suja, tréner Slovenska: "Bol to asi taký zápas, ako sme očakávali. Domáce na nás vybehli veľmi agresívne a jednoznačne dominovali nad nami fyzicky. Odovzdali sme im veľa stratených lôpt, boli sme slabí na obrannom doskoku. To je najväčšia príčina toho, prečo je rozdiel taký veľký. Útočne to nebolo také zlé, dali sme 60 bodov, čo je celkom fajn, ale z našich strát pramenilo veľa ľahkých bodov, preto sme dostali cez 90 bodov. Pevne verím, že v nedeľu to bude z našej strany trochu lepšie, vyvarujeme sa stratených lôpt, budeme už v zápasovom rytme a o krôčik sa posunieme."

Barbora Bálintová, kapitánka Slovenska: "Nemali sme veľmi dobrý úvod do zápasu, nevedeli sme sa tri štvrtiny stotožniť s ich agresivitou v obrane a strácali sme veľa lôpt, z čoho dávali veľa ľahkých košov. Dovolili sme im príliš veľa útočných doskokov, z toho ťažili. Som rada, že sme sa v štvrtej štvrtine trochu vrátili do zápasu a ukázali sme, že môžeme s nimi hrať. Verím, že v nedeľu v tom budeme pokračovať a bude to z našej strany lepší zápas. Bolo to len prvé stretnutie a verím, že každým zápasom budeme lepšie a lepšie."