Jurčo získal s Checkers Calderov pohár, ako prvý Slovák má dva tituly AHL

Charlotte ovládli finálovú sériu s Chicagom Wolves 4:1.

9. jún 2019 o 7:22 (aktualizované 9. jún 2019 o 7:39) TASR

CHICAGO. Slovenský hokejista Tomáš Jurčo získal so spoluhráčmi z tímu Charlotte Checkers prestížny Calderov pohár.

Checkers ovládli finálovú sériu play off zámorskej AHL s Chicagom Wolves 4:1 na zápasy, triumf spečatili v piatom súboji v noci na nedeľu víťazstvom 5:3 na ľade súpera.

Jurčo sa stal prvým Slovákom, ktorý vybojoval Calderov pohár počas svojej kariéry dvakrát, z majstrovského titulu v AHL sa tešil aj v roku 2013 v drese Grand Rapids Griffins.

Dominovali celú sezónu

Checkers, ktorí sú farmou klubu NHL Carolina Hurricanes, dominovali v nižšej zámorskej súťaži prakticky celú sezónu.

So ziskom 110 bodov suverénne vyhrali základnú časť a v play off na ceste za titulom prehrali v štyroch sériách dokopy iba štyri zápasy (triumfovali v 15-tich).

Vo finálovej sérii s Chicagom zaváhali len v prvom, potom zvíťazili v štyroch dueloch za sebou. V tom piatom im dvomi gólmi pomohol k triumfu Andrew Poturalski, ktorý sa napokon stal s 23 bodmi (12+11) v 18 stretnutiach najproduktívnejším hráčom celej play off.

Prevzal si aj Trofej Jacka A. Butterfielda pre najužitočnejšieho hokejistu vyraďovačky.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/gY2_y6aqoIg

Prvý titul pre Checkers

Jurčo po vlaňajšej operácii platničky naskočil do sezóny až v januári. Začal ju v tíme AHL Springfield Thunderbirds, odkiaľ ho 25. februára vymenili do Charlotte. Po trejde sa okamžite zaradil medzi kľúčové opory tímu a lídrov ofenzívy. Vo finálovej sérii nazbieral štyri body (1+3).

V záverečnom zápase sezóny nebodoval, na bránku súpera vyslal jednu strelu a pripísal si mínusový bod. Dvadsaťšesťročný krídelník celkovo obsadil v ligovej produktivite s 18 bodmi (7+11) v 18 dueloch tretiu priečku.

Rovnaký počet bodov, ale viac nastrieľaných gólov mal jeho spoluhráč Morgan Geekie (8+10). Checkers získali Calder Cup prvýkrát v klubovej histórii.

"Veľmi sme po ňom túžili," povedal tréner šampióna Mike Vellucci. "Chalani nechceli hrať žiadny ďalší zápas, chceli rozhodnúť už v tom piatom a mať tak po sezóne.

Trochu som bol nervózny, pretože sme chceli až príliš, ale dokázali sme k tomu pristúpiť zodpovedne, hrali sme si svoju hru. Chalani podali úžasný výkon," uviedol pre klubový web kouč Charlotte, na ktorého nadviazal MVP play off Poturalski:

"Cítim sa momentálne neuveriteľne. Bola to drsná jazda, každý má na tele nejaké modriny, boľačky. O tom je ale hokej v play off, treba to prebojovať. Získať prvý majstrovský titul v histórii Checkers, spraviť to pre mesto a majiteľa klubu Michaela Kahna je niečo skvelé. Skutočne sme si to zaslúžili. Na tieto chvíle budeme spomínať do konca života."

AHL 2018/2019 - 5. zápas finále play off AHL:

Chicago Wolves - Charlotte Checkers 3:5

/konečný výsledok série: 1:4, Checkers získali Calderov pohár/