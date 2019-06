Deschamps po prehre s Tureckom: Bola to tvrdá lekcia, celý tím hral zle

Úradujúci majstri sveta ani raz nevystrelili na bránku.

9. jún 2019 o 10:56 TASR

KONYA. Tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Didier Deschamps nešetril po sobotňajšej prehre na pôde Turecka (0:2) kritikou na predvedenú hru svojich zverencov.

Úradujúci majstri sveta v súboji H-skupiny ani raz nevystrelili na domácu bránku a zaknihovali prvú prehru v kvalifikácii EURO 2020.

Byť majstrom sveta nestačí

"Bola to pre nás tvrdá lekcia, ktorá nám ukázala, že musíme zapracovať na základoch. Ak hrá zle celý tím, je veľmi ťažké vziať si zo zápasu niečo pozitívne. S takýmto výkonom sme, skrátka, proti silnému súperovi, akým Turecko bezpochyby je, nemohli uspieť," povedal Deschamps.

Turci rozhodli o cennom triumfe už v prvom polčase, keď sa strelecky presadili Kaan Ayhan a Cengiz Ünder. Hostia vyslali na domácu bránku iba štyri strely, do priestoru troch žrdí ani jednu.

"Boli sme mysľou inde, čo je na najvyššej úrovni neprípustné. Môžete byť majstri sveta, no ak neukážete vôľu, nemôžete dúfať vo víťazstvo. Nezostáva mi nič iné, než súperovi pogratulovať. V utorok nás čaká súper z iného súdka," uviedol podľa agentúry AP tréner "Les Bleus". Francúzi, ktorí sú so ziskom šiestich bodov v tabuľke druhí, cestujú najbližšie do Andorry.

Laporte stále čaká na svoju šancu

Zraniteľne pôsobila najmä defenzíva Francúzov. Jej nepresvedčivý výkon nahral do karát kritikom trénera Deschampsa, ktorí volajú po nominácii Aymerica Laporteho z Manchestru City.

Kľúčový hráč defenzívy anglického majstra stále čaká na svoj premiérový štart v najcennejšom drese.

Turci nestratili v úvodných troch kolách ani bod a kraľujú tabuľke H-skupiny. V utorkovom dueli ich preverí výber Islandu. "Ďakujeme najmä fanúšikom v Konyi, ktorí nás celý zápas neskutočne povzbudzovali. Cítime sa skvele. Máme najlepší tím a najlepších hráčov na svete.

V ťažkých zápasoch ukazujú svoju kvalitu. Všetci sa tešíme, že môžeme reprezentovať svoju krajinu, ukázali sme, že sme schopní zdolať akéhokoľvek súpera," citoval tureckého útočníka Buraka Yilmaza portál hurriyet.com.tr.