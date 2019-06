Medlová už myslí na olympiádu, nasledujúcu sezónu využije na vylepšenie nedostatkov

Slovenská snoubordistka sa chystá na mesačnú prípravu na Novom Zélande.

9. jún 2019 o 12:05 SITA

BRATISLAVA. Aktuálne najlepšia slovenská snoubordistka Klaudia Medlová sa po dlhej sezóne vrátila na Slovensko a takmer po roku si užíva pohodlie domova.

Dvadsaťpäťročná športovkyňa nemá ani počas teplých júnových dní veľa priestoru na oddych a momentálne sa pripravuje na ďalší súťažný ročník v Liptovskom Mikuláši.

V auguste ju čaká presun na Nový Zéland, kde odštartuje aj nasledujúcu sezónu.

Na cestovanie si už zvykla

"Minulú sezónu som skončila iba v máji a som rada, že som po roku zase na Slovensku a na Liptove. Teším sa z toho, pretože už v auguste pôjdem na Nový Zéland. Momentálne mám suchú prípravu v Liptovskom Mikuláši v posilňovni. Okrem toho hrám tenis a chodím behať.

“ Mala som šťastie, že som so snoubordingom začala vtedy, keď to na Slovensku ani vo svete nebolo také populárne a level nebol taký vysoký. Prostredníctvom jedného, dvoch dobrých výsledkov som sa dostala do top tímu a potom som mala možnosť veľa jazdiť so svetovou konkurenciou a svetovými tímami. Preto bol môj výkonnostný progres rýchlejší. „ Klaudia Medlová

Ani teraz prakticky nie je čas na oddych. Ak aj oddychujem, tak aktívne," prezradila účastníčka minuloročných olympijských hier v kórejskom Pjongčangu.

Najbližšia zimná edícia podujatia pod piatimi kruhmi je na programe až v roku 2022 v čínskom Pekingu. V nasledujúcej sezóne sa preto snoubordistky nemusia naháňať za výsledkami.

"Ďalší ročník by som chcela smerovať viac k tréningu, pretože do ďalšej olympiády zostávajú ešte tri roky. Chcem natrénovať nové skoky a zároveň vylepšiť tie, ktoré som robila doteraz. Sú niektoré také, pri ktorých ešte veľa padám a nemám ich na sto percent," objasnila Medlová, ktorá už v letných mesiacoch zamieri na opačný koniec zemegule.

"Na Novom Zélande budem asi mesiac. Každoročne je tam celá svetová scéna a tento rok sa možno pridajú aj slovenskí snoubordisti. Chystám sa tam predovšetkým trénovať a v septembri chcem štartovať aj na prvých pretekoch Svetového pohára v disciplíne Big Air," pokračovala.

Talentovaná Slovenka dosiahla počas kariéry už osem pódiových umiestnení na úrovni Svetového pohára, no uvedomuje si, že tomu musela aj veľa obetovať. Jej športové odvetvie je mimoriadne náročné z hľadiska cestovania.

"Určite by bolo super, keby sme mohli mať ideálne podmienky doma, ale už som zvyknutá na to, že väčšinu roka strávim v zahraničí. Každoročné je to podobný kolotoč. Vlani som ešte navyše išla trénovať do Japonska na nafukovacie vankúše, pretože na nich sa dajú jednotlivé triky lepšie nacvičiť s menším rizikom zranení," uviedla.

Doma je čo zlepšovať

Medlová začínala so snoubordingom v období, keď na Slovensku nebol príliš rozšírený. Paradoxne, aj to jej umožnilo rýchly prienik medzi elitu.

Liptovská rodáčka však druhým dychom dodala, že pod Tatrami je čo zlepšovať:

"Na Slovensku nie sú ideálne podmienky na snoubording. Preto musí športovec veľa cestovať do zahraničia, aby mohol trénovať. Zároveň sme značne odkázaní na súkromne zdroje. Treba však povedať, že aj jednotlivé zväzy či asociácie sú nám nápomocné. Určite preto vítam myšlienku vytvoriť centrá, ktoré budú podporovať mladé talenty a vytvoria nádejným juniorom lepšie podmienky."