Aj Sagan uznal, že jeho sezóna bola neuveriteľná. Postaví sa proti nemu na MS

Holanďan potvrdil, že bude štartovať v Yorkshire.

9. jún 2019 o 13:46 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Keď sa v marci a v apríli zrazu objavil na súťažiach súperi ho poznali, ale nemysleli si, že by ich mohol ohroziť a uchmatnúť nejaké víťazstvo.

„Pred rokom som ho poznal z cyklokrosu, ale to ma netrápilo,“ vravel Peter Sagan o Mathiem van der Poelovi v rozhovore pre web Cyclingtips.

Ten si na cestný bicykel doslova odskočil len pár štartov medzi sezónou v cyklokrose a v horskej cyklistike. Za pár týždňov vybojoval šesť víťazstiev. To je viac ako má väčšina profesionálov na konte.

„Jeho klasikárska sezóna bola neuveriteľná. Je úžasný,“ vravel Sagan o súperovi. S Holanďanom súťažil tento rok na Gent – Wevelgem, Okolo Flámska a Amstel Gold Race. Pri každom štarte dosiahol van der Poel lepší výsledok ako slovenský majster.

Vyhráva všade

Van der Poel je jediným cyklistom, ktorý v priebehu štyroch mesiacov vyhral elitné súťaže v troch rôznych disciplínach – svetový pohár v cyklokrose, preteky WorldTour v cestnej cyklistike a v máji vyhral aj Svetový pohár v Novom meste na Morave na horskom bicykli.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/ODJOIRfeH3E

Čo je pre iných nemysliteľné, sa pre holandského majstra zdá ľahké. Istým spôsobom si robí, čo chce. Kam príde, tam vyhráva. Cyklistika ho baví.

„Vždy som sa sám rozhodoval a vytváral svoj súťažný program. Ak by to tak nebolo, nemohol by som kombinovať tri disicplíny,“ vraví van der Poel.

Špekulovalo sa, že v tomto roku sa môže stať prvý raz majstrom sveta v troch rôznych disciplínach. Prvý titul – v cyklokrose už má.