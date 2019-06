Nadal si v Paríži splnil sen a dosiahol niečo, čo sa ešte nikomu nepodarilo

Thiem v druhej polovici finále stratil energiu.

9. jún 2019 o 18:56 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. V každom športe sú výnimočné výzvy. Pre cyklistov to sú alpské priesmyky, pre hokejistov jej to získať hokejový Stanley Cup. V tenise je výnimočnou výzvou zápas proti Rafaelovi Nadalovi. Na antuke. Na tri víťazné sety.

Na Roland Garros je španielsky tenista takmer nezdolateľný. Od seniorského debutu v roku 2005 ho zdolali len Robin Söderling a Novak Djokovič.

„Hrať tu proti Rafovi je tá najťažšia výzva. Jedna z najnáročnejších v celom športe,“ hovoril Nadalov súper Dominic Thiem pred finále.

Nadal: Je to splnený sen

Rakúšan hral proti Nadalovi o titul v Paríži aj vlani a nezískal ani set. V repríze ich súboja však ukázal, že v mnohých ohľadoch sa výrazne zlepšil. Najmä v úvode zápasu dokázal dostať svojho rivala pod tlak, dokonca vyhral druhý set a dlho hral s Nadalom vyrovnaný zápas.

Lenže po viac ako troch hodinách zodvihol víťaznú trofej ten istý hráč ako vlani. Nadal vyhral nad 25-ročným Rakúšanom 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

„Je to úžasné. Neviem to popísať. Je to splnený sen. V roku 2005 som si ani neuvedomoval, že hrám vo finále. Keby mi vtedy niekto povedal, že tu získam spolu dvanásť titulov, tak by som mu neveril,“ vravel Nadal v rozhovore na kurte.

„Je to pre mňa naozaj výnimočná chvíľa.“