Vettel síce prešiel cieľovou rovinkou prvý, Veľkú cenu Kanady však vyhral opäť Hamilton

Hlasy po pretekoch

Lewis Hamilton, víťaz: "Ďakujem svojmu tímu za skvelé úsilie po problémoch s motorom. Toto však nie je cesta, akou chcem vyhrávať. Pri tom nešťastnom momente s Vettelom sme skoro kolidovali. Ja som išiel do zákruty normálne, ale keď sa vraciate na trať, nemali by ste sa vrátiť priamo do pretekárskej línie. Na trati bolo horúco, bolo to náročné najmä na brzdy. Všetci sme sa trápili s teplotou pneumatík, ja som sa snažil byť čo najbližšie k Vettelovi. Ďakujem za podporu všetkým fanúšikom."

Sebastian Vettel, 2. miesto: "Užil som si preteky a publikum. Vidieť toľko fanúšikov, najmä v 10. zákrute, bolo skvelé. Lewis bol asi rýchlejší, ale držal som sa pred ním. Ľudia by nemali bučať na Lewisa, on na mňa nezaútočil."

Charles Leclerc, 3. miesto: "Som spokojný so svojím výkonom. Dnes sme boli veľmi rýchli. Som však sklamaný, pretože sme pracovali tvrdo a myslím si, že Sebastian si zaslúžil víťazstvo. Verím, že naďalej budeme tvrdo pracovať a to víťazstvo príde. Bolo ťažké naháňať Vettela s Hamiltonom, možno som aj trochu veril v pomoc safety car."

