Slovenskí futbalisti jedia pred každým zápasom rovnaké jedlo

Futbalisti musia piť viac ako zvyčajne, tvrdí lekár.

10. jún 2019 o 13:48

BRATISLAVA. Vzdušnou čiarou je to z Bratislavy do Baku 2726 kilometrov. Holub vraj takúto trať preletí za 39 hodín.

Autom je to po rôznych cestách ešte o tisíc kilometrov viac a prišli by ste tam zhruba za dva dni. Bez prestávky, inak by to trvalo ešte dlhšie.

Prečítajte si tiež: Krátke nohavice sú v Baku na smiech. Lístok na Slovákov stojí euro

Futbalistom Slovenska cesta priamym letom trvala takmer štyri hodiny. Tak ďaleko na súťažný zápas generácia futbalistov Slovenska okolo Mareka Hamšíka ešte necestovala.

Futbalistov navyše v Baku čakajú náročné podmienky. Aj preto vyrazili do dejiska zápasu o deň skôr ako zvyčajne.

„Jedna vec je vysoká teplota, druhá je vlhkosť. Zhruba jeden deň budeme potrebovať na to, aby sme sa adaptovali. Aj preto sme šli skôr,“ vysvetľoval lekár slovenskej reprezentácie Zsolt Fegyveres.

Piť viac ako zvyčajne

Futbalistov Slovenska čaká v Azerbajdžane kvalifikačný zápas o postup na majstrovstvá Európy. Hrá sa v utorok o 18.00 h nášho času. V Baku je o dve hodiny viac.

Futbalisti sa budú musieť vyrovnať aj s teplým počasím.

„Sme na to pripravení, vieme, do čoho ideme. Už na Slovensku sme zvýšili príjem tekutín. Budeme dbať na dostatočnú hydratáciu,“ naznačil Fegyveres.

„Využívame aj výživové doplnky, multivitamíny či iontové nápoje. Budeme dbať na to, aby hráči prijímali čo najviac tekutín,“ dodal lekár.

Vždy jedia to isté

Deň pred zápasom vždy posiela do hotela jedálny lístok s požiadavkami.