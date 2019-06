Čo zvláda Chára, to presahuje hokej, vraví jeho spoluhráč

O víťazovi Stanley Cupu rozhodne siedmy zápas.

10. jún 2019 o 14:30 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. St. Louis bolo v nedeľu pripravené oslavovať prvý titul v NHL od vzniku klubu. Aréna Enterprise center bola plná fanúšikov pripravených na najväčšiu hokejovú párty.

Hokejistov St. Louis delí od zisku najväčšej trofeje v dejinách klubu jedno víťazstvo. Všetci verili, že zo Stanley Cupu sa budú tešiť už v šiestom finálovom zápase.

Šéf klubu Tom Stillman si dokonca pripravil ďakovnú reč novým šampiónom. Jeho poďakovanie sa však na internet dostalo skôr, ako sa malo.

St. Louis v šiestom zápase prehralo s Bostonom 1:5. Posledný gól strelil do prázdnej bránky kapitán hostí Zdeno Chára.

Finálová séria tak pokračuje - rozhodujúci siedmy súboj sa bude hrať v noci zo stredy na štvrtok.

Výhru vychytal Rask

"Toto bol náš cieľ - vynútiť si siedmy zápas. Dali sme si pozor na veci, ktoré nás trápili v predchádzajúcich zápasoch, a podarilo sa nám premeniť šance," hovoril pre web NHL center Bostonu Patrice Bergeron.

„Keď vám ide o všetko, siahnete si na dno síl. Idete na doraz,“ vravel strelec dôležitého prvého gólu Bostonu Brad Marchand.

Využil presilovku o dvoch hráčov. Skóre potom jeho tím zvýšil až v poslednej tretine.

Boston bol od začiatku vo výhode vďaka prvému gólu. Veľkú zásluhu na víťazstve však mal brankár Tuukka Rask. Okrem jednej pochytal všetky strely súperov a gól nedostal ani v jednom zo štyroch v oslabení.

„Bol naším najlepším hráčom. Ale to o ňom platí v podstate počas celého play off,“ chválil ho obranca Bostonu Charlie McAvoy.

"Tuukka je jedným z hlavných dôvodov, prečo sme vo finále. Dnes nás opäť podržal," vravel Bergeron.

Chára je príkladom

V šiestom zápase opäť nastúpil aj kapitán Bostonu Zdeno Chára, ktorému vo štvrtom finálovom súboji rana pukom zlomila čeľusť. Napriek zraneniu odohral výborný zápas najmä v obrane.

Na jeho hre takmer nebolo badať, že hrá so zranením. Jediným rozdielom je, že nastupuje s celotvárovým chráničom na prilbe.

„Že mám zlomenú čeľusť? Moju hru to nijako neobmedzuje. Môžem hrať,“ vravel Chára na tlačovej konferencii ešte po piatom zápase.

Pre Boston je slovenský obranca jedným z faktorov úspechu. Keď nastúpi, mužstvo sa viac zomkne.

"Zdeno je náš líder a najtvrdší hráč v tíme. Bude hrať, kým to bude možné. Je to aj o emóciách, jeho prítomnosť je pre nás veľkou pomocou," vravel brankár Rask.

"Keď vidíte, aké prekážky dokáže prekonať, je to niečo, o čom budete rozprávať svojim deťom. Presahuje to hokej. Je to lekcia do života," vravel pre TSN obranca John Moore.

Prekonáva rekordy

Štyridsaťdvaročný Chára sa stal najstarším hráčom v histórii NHL, ktorý vo finále skóroval. V závere zápasu vyhadzoval puk smerom na bránku. Keďže St. Louis v snahe zvrátiť skóre brankára odvolalo, bol z toho gól.

O víťazovi Stanley Cupu rozhodne posledný siedmy zápas v Bostone.

„Ak by ste mi pred štyrmi mesiacmi povedali, že si zahráme vo finále siedmy zápas, bral by som to. U súperov sa nám darí. V Bostone sme dvakrát zvíťazili. Veríme si aj teraz,“ vravel tréner St. Louis Craig Berube.

Chára veľmi dobre vie, aké je to nastúpiť v siedmom zápase série v play off. V NHL ich totiž odohral už trinásť. V stredu nastúpi na štrnásty, čo je ďalší rekord NHL. Nik pred ním neodohral toľko zápasov číslo sedem.

V predchádzajúcich zápasoch sa šesťkrát tešil z víťazstva, sedemkrát prehral.

Pred ôsmimi rokmi vyhral Boston v rozhodujúcom siedmom zápase nad Vancouvrom a po šiesty raz získal Stanley Cup.

St. Louis na prvý triumf v NHL stále čaká. Vo finále hralo už tri razy – v rokoch 1968, 1969 a 1970. Zakaždým prehralo.