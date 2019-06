Denník v St. Louis predčasne oslávil triumf Blues. Môže to byť kliatba, myslia si fanúšikovia

Boston chyba denníka namotivovala.

11. jún 2019 o 11:55 TASR

ST. LOUIS. Hokejisti Bostonu priznali, že pred šiestym zápasom finále play off NHL na ľade St. Louis ich k víťazstvu namotivovala aj chyba miestneho denníka.

Periodikum St. Louis Post-Dispatch vo svojej elektronickej verzii predčasne oslávilo triumf Blues. Bruins však dokázali v St. Louis vyhrať aj vďaka gólu kapitána Zdena Cháru 5:1 a vynútili si rozhodujúci siedmy duel na svojom ľade.

"Videli sme to," povedal obranca Bruins Brandon Carlo v reakcii na uniknuté materiály. "Určite to v nás zapálilo oheň. Také veci sa nám nepáčia a určite by sa nemali stávať. Pomohlo nám to viac sa skoncentrovať na zápas," uviedol pre WBZ.

St. Louis Post-Dispatch predčasne korunoval Blues za víťazov Stanleyho pohára. Denník si pripravil materiály pre prípad, že by hokejisti Blues titul vyhrali. Dokonca mal pripravený aj ďakovný list prezidenta Blues Toma Stillmana i stránku s veľkým textom "Gratulujeme našim šampiónom St. Louis Blues".

Oba materiály nešťastne unikli na jednej z digitálnych platforiem. Chybu si v Post-Dispatch rýchlo uvedomili a text stiahli, lenže jeho kópie už na sociálnych sieťach kolovali.

"Ospravedlňujeme sa, niekoľko detailov nám predčasne uniklo. Dúfame, že sa o tieto správy budeme môcť s vami čoskoro podeliť," uviedli zástupcovia vydavateľa.

Fanúšikovia St. Louis Blues sa však obávajú, či uniknuté materiály nebudú pre mužstvo kliatbou. Carlov spoluhráč z defenzívy Torey Krug potvrdil, že chyba v novinách bola ťažko prehliadnuteľná. "Bola všade," povedal Krug pre The Athletic. Výtlačky boli k dispozícii aj hráčom Bruins, aby si ich prečítali.