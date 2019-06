Vajda, Mečíř a ďalší sa predstavia v exhibičnom zápase na challengeri v Bratislave

Vydraží sa aj raketa Rogera Federera.

11. jún 2019 o 13:13 SITA

BRATISLAVA. Najprv sa najväčší mužský antukový turnaj na Slovensku hral 12 rokov v Košiciach, potom nasledovali štyri roky v Poprade a teraz sa jeho dejiskom stáva prvýkrát Bratislava.

Turnaj ATP Challenger Tour Bratislava Open s dotáciou 69 280 eur sa bude konať v dňoch 17. - 23. júna na antukových dvorcoch TK Slovan Bratislava. A bude pri tom aj takmer kompletná slovenská špička na čele s Martinom Kližanom či lanským šampiónom z Popradu Jozefom Kovalíkom.

"Keďže sa nám nepodarilo turnaj presunúť do Tatranskej Lomnice, našli sme pochopenie a partnerov v Bratislave. Som rád, že je to na Slovane, kde som vyrastal a spolu s Milošom Mečířom či Marošom Vajdom sme prežili najkrajšie roky.

Pre mňa je obrovská výzva, že sa turnaj uskutoční práve tu. Verím, že do budúcnosti naberie svetovú kvalitu," uviedol v utorok technický riaditeľ podujatia Branislav Stankovič.

Kompletná slovenská reprezentácia

Na kurtoch Slovana uvidia fanúšikovia tenisu takmer kompletnú slovenskú daviscupovú reprezentáciu. Okrem Kližana (55. v rebríčku ATP), ktorý bude prvým nasadeným hráčom, a Kovalíka (142.) sa prihlásili aj Andrej Martin (154.), Norbert Gombos (200.) a Alex Molčan (330.).

Na voľnú kartu sa v "pavúku" objaví aj Lukáš Klein (519.). Chýbať budú z lepších Slovákov iba Lukáš Lacko (139.), ktorý nie je antukár a Filip Horanský (172.). Obaja sa pripravujú na trávnatú časť sezóny.

"Chalani radi chodia na náš turnaj a opäť si ho zaradili do svojho kalendára. Privítali, že sa bude hrať v Bratislave," poznamenal Stankovič, ktorý potvrdil, že Slovákov nemuseli presviedčať, aby štartovali na Bratislava Open.

"Platí to aj o Kližanovi, ktorý sa prvýkrát predstavil na našom podujatí v roku 2007 ešte v Košiciach, neskôr sa predstavil aj v Poprade. Som rád, že ho budeme môcť opäť privítať."

V Bratislave sa predstavia aj viacerí Česi

Jeho slová potvrdil v pozvánke na oficiálnom portáli turnaja Bratislava Open Andrej Martin: "Keď som sa dozvedel, že sa turnaj koná v Bratislave, bolo to pre mňa veľmi príjemné prekvapenie. Slovan je klub, kde som vyrastal a kde som strávil väčšinu svojej kariéry.

K môjmu domu je to ešte bližšie ako do NTC, čo je momentálne asi 60 metrov. Mám to pod oknami a je to pre mňa veľmi špecifický pocit hrať na turnaji takej istej úrovne, ako keď musím za podobným cestovať aj 11 hodín lietadlom. Veľmi sa teším, že všetci moji kamaráti a známi sa môžu prísť pozrieť a podporiť ma."

Do Bratislavy mieria aj českí tenisti Zdeněk Kolář (226.), Adam Pavlásek (301.), Václav Šafránek (350.) či vlaňajší popradský finalista Belgičan Arthur De Greef (179.). Druhým najvyššie postaveným hráčom v rebríčku po Kližanovi bude Švajčiar Henri Laaksonen (94.) a tretím Francúz Corentin Moutet (102.).

V dražbe aj raketa Rogera Federera

"Challengerov je veľmi veľa, ale dostať sa do hlavnej súťaže nie je jednoduché. Na turnaje sa hlási viac tenistov, ako je miest. Väčšinou na nich štartujú hráči od 100. do 300. miesta svetového rebríčka. Na našom budú hrať dvaja hráči z prvej stovky, čo už veľa naznačuje.

Štartové pole je veľmi dobré, sľubuje od prvého kola kvalitné zápasy a bude sa na čo pozerať. O záujme svedčí aj štart prakticky kompletného nášho daviscupového tímu, čo ma veľmi potešilo.

Myslím si, že účasť najlepších Slovákov okorení turnaj a bude atraktívny pre divákov. My môžeme pre zvýšenie atraktívnosti osloviť pár hráčov, čo sa nám v rámci slovenských tenistov aj podarilo," skonštatoval riaditeľ turnaja Miloslav Mečíř.

Finále štvorhry je na programe v sobotu 22. júna, súboj o singlový titul sa bude hrať v nedeľu 23. júna od 14.00 h a predchádzať mu bude exhibičný mix legiend Slovana za účasti Miloslava Mečířa, Mariána Vajdu, Radky Zrubákovej a Kariny Cílekovej-Habšudovej.

Organizátori podujatia nezabúdajú ani na charitatívny rámec, v rámci piatkového galavečera bude v dražbe raketa Rogera Federera. Výťažok pôjde na detský tenis.