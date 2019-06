V Bratislave sa uskutoční turnaj ATP challenger, zahrá si Kližan, ale aj Vajda či Mečíř

Súčasťou podujatia bude aj exhibičný zápas legiend.

11. jún 2019 o 17:10 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Príležitostí vidieť hrať naživo Martina Kližana, Jozefa Kovalíka či Andreja Martina je málo. Vidieť s raketou v ruke na kurte trénera Novaka Djokoviča Mariána Vajdu či Miloslava Mečířa, to je už rarita.

Budúci týždeň (17. – 23. júna) sa slovenská špička predstaví na turnaji ATP Challenger Tour Bratislava Open s dotáciou 69-tisíc eur. Súčasťou turnaja bude aj exhibičný zápas legiend.

Mečíř: Podobný turnaj tu chýbal

Najväčší mužský antukový turnaj sa v minulosti konal v Košiciach a v Poprade. V Bratislave bude premiérovo.

“ Možno na jeden ročník by sa to podarilo pozbierať, ale bolo by to treba zabezpečiť dlhodobo, aby sa to neskončilo blamážou. Musíme robiť to, na čo si trúfame a čo je reálne. Získať dnes partnerov na viac ako dva roky je náročné. „ Miloslav Mečíř

„Momentálne je nereálne zabezpečiť turnaj na takejto úrovni v inom meste ako v Bratislave, pretože nikde inde nie je také zázemie a také podmienky. Boli sme k tomu blízko v Poprade, ale nepodarilo sa nám to dotiahnuť,“ vysvetlil technický riaditeľ Branislav Stankovič, prečo sa turnaj presunul.

„Veľmi ma teší, že sa turnaj uskutoční priamo na kurtoch Slovana. Chceli by sme týmto nadviazať na tradíciu medzinárodných majstrovstiev Československa, ktoré sa tu v minulosti konali. Podobný turnaj u nás chýbal,“ vravel riaditeľ turnaja Miloslav Mečíř.

Hlavným favoritom aj ťahákom pre divákov bude Martin Kližan (55. v ATP). Spolu s ním sa na turnaji predstaví takmer celá slovenská špička.

„Kližan je pre divákov veľkou atrakciou, ale nastúpi aj vlaňajší víťaz Jozef Kovalík. O záujme svedčí aj štart prakticky kompletného nášho daviscupového tímu, čo ma veľmi potešilo. Turnaj sľubuje veľmi kvalitné zápasy,“ verí Mečíř.

Na turnaj ATP nie sú financie

Na Slovensku sa konajú len turnaje nižších úrovní challenger a futures. Usporiadať turnaj na okruhu ATP alebo WTA je podľa technického riaditeľa Branislava Stankoviča nereálne.

„Bolo by to náročné, pretože to vyžaduje oveľa viac peňazí. Rozpočet takého podujatia sa už blíži k miliónu. Bolo by to krásne, ale som v tomto trochu skeptický,“ vravel Stankovič. Rozpočet turnaja je 250-tisíc eur.

„Problém by bolo už získať termín v prehustenom turnajovom kalendári. Druhá vec sú financie. Možno na jeden ročník by sa to podarilo pozbierať, ale bolo by to treba zabezpečiť dlhodobo, aby sa to neskončilo blamážou. Musíme robiť to, na čo si trúfame a čo je reálne. Získať dnes partnerov na viac ako dva roky je náročné,“ doplnil ho Mečíř.

Federerova raketa pomôže deťom

Turnaj sa uskutoční na kurtoch TK Slovan Bratislava. Okolo hlavného kurtu budú tribúny pre 600 divákov. Vstup je voľný.

Turnaj má viacero sprievodných podujatí – 12. a 13. júna si môže tenis vyskúšať deti pod vedením trénerov v Eurovei.

V nedeľu 23. júna sa pred finálovým zápasom uskutoční exhibícia v miešanej štvorhre, v ktorej nastúpi Marián Vajda, Miloslav Mečíř, Radka Zrubáková a Karin Cíleková-Habšudová.

Okrem toho v rámci galavečera pred turnajom sa bude dražiť raketa Rogera Federera. Výťažok z aukcie venujú organizátori na detský tenis.