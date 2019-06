Chelsea sa pripravuje na odchod trénera Sarriho, rokuje s bývalým hráčom

Lampard by sa mohol vrátiť do klubu ako nový tréner.

12. jún 2019 o 8:41 TASR

LONDÝN. Anglický futbalový prvoligista FC Chelsea začal rokovať so svojím bývalým hráčom Frankom Lampardom o návrate do klubu v pozícii trénera.

Podľa britského periodika Daily Mail sa Chelsea pripravuje na odchod Maurizia Sarriho, ktorého médiá spájajú s Juventusom Turín.

Lampard odohral za Chelsea počas trinástich sezón celkovo 648 zápasov, strelil 211 gólov a bol pri všetkých veľkých úspechoch od príchodu Romana Abramoviča. V súčasnosti vedie druholigové Derby County s ktorým sa dostal až do play off o postup do Premier League, kde však nestačili na Aston Villu.

V prípade, že by niekdajší stredopoliar naozaj prevzal tím Chelsea, musel by sa vyrovnať s viacerými problémami. Okrem nedostatku skúseností najmä s odchodom Edena Hazarda a jeho náhradou.

Londýnčania totiž až do budúceho leta nesmú registrovať nových hráčov pre porušenie pravidiel pri prestupoch neplnoletých. Proti trestu bojujú na Športovom arbitrážnom súde (CAS).

Chelsea si v minulej sezóne zabezpečila účasť v Lige majstrov, keď obsadila tretie miesto v tabuľke a zvíťazila aj v Európskej lige UEFA.